Foggia, Annibale Carta ucciso a colpi di pistola in strada: "Mi spari?", l'ultimo video choc

L'omicidio di Annibale Carta, personal trainer di 42 anni ucciso nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia, sarebbe stato ripreso in un video. Ne ha parlato la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante su Rai 2, che ha mandato in onda in esclusiva l’audio proveniente da una telecamera di sorveglianza di un condominio a circa 30 metri dal luogo dell’agguato. Una registrazione che avrebbe immortalato gli istanti immediatamente precedenti all’aggressione.

Nell'audio si sente la vittima che discute con il suo assassino. Dunque, prima ci sarebbe stato uno scambio concitato di frasi, e poi gli spari di una pistola. Prima di essere ucciso, in particolare, Carta avrebbe detto: "No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro". Parole che, come si legge sul Corriere della Sera, fanno pensare a una tensione per questioni legate al cane che il 42enne stava portando a spasso in quel momento. Non si esclude, però, che dietro l’omicidio ci siano magari delle vecchie questioni mai risolte. "Capisci, se cambi idea ti ammazzo?", avrebbe detto il killer. E la vittima, incredula, avrebbe replicato: "Ma che fai? Mi spari?". Subito dopo, quattro colpi di pistola.