Murano, ragazzi sempre al cellulare? Ma se giocano a calcio si beccano una multa

Dice, l’uomo qualunque con il dito sempre alzato, che i ragazzi di oggi hanno il cervello atrofizzato dai cellulari, che non sanno più stare assieme e che non conoscono le gioie della vita. Difficile dargli torto a vedere i giovani che si muovono ingobbiti per strada o sui mezzi pubblici con lo sguardo rapito dallo schermo dello smartphone, prolungamento anatomico del braccio. Però il pressapochismo è un male peggiore. Capita così che, a Murano, un gruppetto di ragazzini tra gli 11 e i 13 anni lo scorso 12 settembre sia stato sanzionato con una multa di 50 euro a testa per aver giocato a calcio nell’area delle ex Conterie, una volta zona di vetrai e oggi recuperata per essere punto di ritrovo anche per i giocatori del Venezia in ritiro: alcuni residenti hanno avvertito i carabinieri che sono prontamente arrivati, hanno quindi convocato i genitori in caserma e hanno comminato la sanzione.

Nella società odierna, che sembra non essere in grado di stare al mondo senza regolamenti e divieti, il campo Pino Signoretto, luogo in cui è avvenuto il misfatto che ancora oggi tiene banco, non è compreso nel novero degli spazi in cui è possibile giocare all’aperto, mentre è consentito in campo San Bernardo e al parco Angeli, ma solo se si hanno undici anni, altrimenti no. «Il campo San Bernardo è pieno di bar, panchine e tantissima gente», hanno fatto presente i disturbatori della quiete pubblica in una lettera ispirata dalla loro docente di italiano che, pur spiegando il motivo per cui le forze dell’ordine sono intervenute, ha stimolato il loro gesto civico.