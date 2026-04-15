Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Cesena, la festa dell'orrore e il video-choc: 23enne stuprata da 8 amici per tutta notte

mercoledì 15 aprile 2026
Cesena, la festa dell'orrore e il video-choc: 23enne stuprata da 8 amici per tutta notte

2' di lettura

Una brutale violenza sessuale di gruppo, un orrore che si è consumato in una casa di campagna, nella provincia di Cesena. La vittima una 23enne che ha denunciato lo stupro, subìto mentre si trovava in stato di alterazione dovuto ad alcol e droga. Ma non è tutto: stando a quanto raccontato dalla ragazza, il branco non solo la avrebbe violentata, ma avrebbe filmato il tutto con gli smartphone.

L’episodio risale ai primi giorni di aprile. Presenti alla festa ragazzi tra i 19 e i 25 anni, tutti della zona. Tutti pieni di droga e di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina. E la situazione sarebbe presto degenerata. Secondo la ricostruzione della giovane, sarebbe prima stata abusata da un ragazzo. Dunque, a turno, ne sarebbero stati coinvolti altri sette.

Dopo quanto accaduto, la 23enne si è rivolta al pronto soccorso: i medici hanno riscontrato lesioni giudicate compatibili con gli abusi e con una prognosi di dieci giorni. La denuncia ha fatto scattare le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Cesena, affiancati dal Nucleo Cinofilo di Bologna.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Forlì, si concentra ora sull’analisi dei telefoni cellulari sequestrati, quindici in totale. I filmati eventualmente presenti potrebbero chiarire la dinamica dei fatti e il ruolo di ciascun indagato. Al momento sono sette i giovani accusati di violenza sessuale di gruppo.

Per uno di loro, un 23enne, è stato disposto l’arresto: durante le perquisizioni è stato trovato con oltre mezzo chilo di hashish, circa 30 grammi di cocaina e munizioni detenute illegalmente. Il ragazzo avrebbe anche tentato di opporsi ai militari cercando di disfarsi di parte della droga gettandola in un fiume. Per gli altri sei sono scattate perquisizioni domiciliari, mentre non si escludono ulteriori provvedimenti nelle prossime fasi dell’indagine.

tag
cesena

Chi è davvero il gambiano che ha stuprato una 26enne nel parco a Cesena

Orrore Cesena, aggredisce e stupra una donna al parco: arrestato 26enne gambiano

Violenza randomica Cesena, scende dal treno e viene massacrato a bottigliate da 2 magrebini

ti potrebbero interessare

Sergio Mattarella, firmati tre decreti di grazia: chi sono i condannati

Sergio Mattarella, firmati tre decreti di grazia: chi sono i condannati

Redazione
Foggia, Annibale Carta ucciso a colpi di pistola in strada: "Mi spari?", l'ultimo video choc

Foggia, Annibale Carta ucciso a colpi di pistola in strada: "Mi spari?", l'ultimo video choc

Redazione
Isernia, non paga il parcheggio sulle strisce blu: multa annullata, ecco perché

Isernia, non paga il parcheggio sulle strisce blu: multa annullata, ecco perché

Redazione
Luca Spada, minacce choc al figlio di un anno: "Gli farò quello che avete fatto voi"

Luca Spada, minacce choc al figlio di un anno: "Gli farò quello che avete fatto voi"