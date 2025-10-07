Leone XIV resta a piedi: "Dio non ritarda mai"

Imprevisto per Papa Leone XIV. Ieri pomeriggio il Pontefice ha presieduto una celebrazione alla Domus Australia, in via Cernaia a Roma, nel quartiere Esquilino. Al termine, un piccolo inconveniente: l’auto papale diretta a Castel Gandolfo si è inceppata.

Il Papa, con i suoi bagagli trasferiti in fretta, è salito sull’auto di scorta, approfittando per salutare sorridente la folla radunata. Durante i Vespri, Leone XIV ha sottolineato l’importanza della fiducia in Dio, affermando: "Dobbiamo imparare a fidarci di Dio, il suo tempismo è perfetto" e "Dio non ritarda mai, siamo noi che dobbiamo imparare a fidarci, anche se richiede pazienza e perseveranza. Il tempismo di Dio è sempre perfetto".

Poi il Papa ha ricordato come Dio liberi l’umanità, citando gli israeliti e la missione di Gesù, che, come osservato da Prevost nell’omelia, "non è venuto semplicemente per riscattarci dalla schiavitù al peccato, ma per liberare i nostri cuori per dirgli ‘sì’, come ha fatto la Nostra Beata Madre".