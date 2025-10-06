Leone XIV, cala la scure sullo Ior: addio agli investimenti in esclusiva

Papa Leone XIV ha tolto la responsabilità esclusiva degli investimenti allo Ior , l'Istituto per le Opere di Religione: ovvero la Banca del Vaticano. È quanto si legge in una lettera apostolica, in forma di 'Motu Proprio' del Pontefice, dal titolo 'Coniuncta cura' sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Nel testo il Papa, riprendendo il principio della "Corresponsabilità nella communio per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella 'Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium'" ha sottolineato che questa "richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione ".

Negli altri due punti della lettera apostolica il Papa ha sancito che "il Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitolato 'Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede', del 23 agosto 2022, è abrogato e che "le attività di investimento finanziario della Santa Sede, che sono dedicate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata". La lettera apostolica è datata 29 settembre 2025.