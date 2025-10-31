Libero logo
Commette 27 reati in una sola notte: chi è il teppista da record

venerdì 31 ottobre 2025
Un 17enne di Lamezia Terme è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip del Tribunale dei minorenni di Catanzaro per 27 reati commessi in una sola notte, tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2025. In compagnia di un coetaneo (già arrestato a giugno), il ragazzo ha rubato e incendiato auto, danneggiato veicoli in sosta, distrutto arredi urbani come panchine, aiuole e arbusti nel centro città.La notte clou è stata quella del 6 luglio 2025: il 17enne ha dato fuoco a 6 auto e un ciclomotore, poi è fuggito a bordo di un’auto rubata, guidandola senza patente.

Ha proseguito devastando altre vetture e beni pubblici. Le indagini, coordinate dalla Procura minorile, hanno richiesto mesi: pedinamenti, analisi di oltre 180 ore di video da 45 telecamere (pubbliche e private). Solo il complice era stato identificato in precedenza.Il giovane è stato trasferito all’Istituto penale per minori di Catanzaro. I reati contestati includono furti aggravati, danneggiamenti, incendio e guida senza patente.

lamezia terme

