Marco Poggi, un'intercettazione pesantissima: "È chiaro a cosa serve questo giro"

Emerge una nuova intercettazione riguardante il caso Garlasco. Nel corso della trasmissione Dentro La Notizia, è stato diffusa una telefonata tra Marco Poggi e i suoi genitori. Il tema della conversazione riguarda la nuova indagine della procura di Pavia che ha identificato in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi.

"Stasi, la Bocellari, vogliono aprire, vogliono la revisione del processo e dato che non hanno nessun elemento per andare a Brescia a chiedere la revisione, perché glieli hanno bocciati tutti Brescia, Cassazione, Parlamento e Europa, allora cercano in questa via. A loro non interessa se Sempio viene accusato, hai capito?", dice il padre di Chiara Poggi al figlio.