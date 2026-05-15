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Marco Poggi, un'intercettazione pesantissima: "È chiaro a cosa serve questo giro"

venerdì 15 maggio 2026
Marco Poggi, un'intercettazione pesantissima: "È chiaro a cosa serve questo giro"

1' di lettura

Emerge una nuova intercettazione riguardante il caso Garlasco. Nel corso della trasmissione Dentro La Notizia, è stato diffusa una telefonata tra Marco Poggi e i suoi genitori. Il tema della conversazione riguarda la nuova indagine della procura di Pavia che ha identificato in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. 

"Stasi, la Bocellari, vogliono aprire, vogliono la revisione del processo e dato che non hanno nessun elemento per andare a Brescia a chiedere la revisione, perché glieli hanno bocciati tutti Brescia, Cassazione, Parlamento e Europa, allora cercano in questa via. A loro non interessa se Sempio viene accusato, hai capito?", dice il padre di Chiara Poggi al figlio. 

Garlasco, la tesi su Chi l'ha visto? "Una rete di sorveglianza nazionale"

In un'intervista rilasciata a Fanpage nel marzo di quest'anno, Andrea Sempio diceva: "Per alcune persone or...

"È chiaro che questo è tutto un giro per arrivare a chiedere la revisione del processo. Un giro lungo a cui però la procura ha dato il fianco per farlo. Lasciamo stare Sempio, ma aprire un'indagine per concorso in omicidio è una mossa fatta apposta per aggirare il fatto che non potevano aprire un'indagine per omicidio colposo perché per farlo avrebbero dovuto chiedere la revisione visto che c'è già un condannato per omicidio colposo" conclude Marco Poggi.

L'intercettazione rivela dunque un Marco Poggi sicuro del fatto che la nuova strategia difensiva punti a ottenere, in qualsiasi modo, una revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. 

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