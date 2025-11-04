Libero logo
Napoli, non paga il pedaggio 45 volte: finisce malissimo

martedì 4 novembre 2025
Napoli, non paga il pedaggio 45 volte: finisce malissimo

1' di lettura

Tecnica apparentemente semplice: accodarsi a un'auto mentre attraversa il casello. E così un 50enne napoletano è stato condannato a 3 mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta dal Tribunale di Nola. Tra novembre 2021 e marzo 2022, l’uomo ha evitato di pagare il pedaggio autostradale per 45 volte, accodandosi al veicolo che lo precedeva e superando le barre del Telepass senza saldare. I transiti irregolari sono avvenuti a Nola e in altre località, causando un danno di oltre 4.000 euro alla società Autostrade per l’Italia.La denuncia è partita dalla stessa Autostrade, che ha registrato dettagliatamente i 45 passaggi non pagati.

L’identificazione è stata possibile grazie alla targa del veicolo, di cui l’imputato risultava titolare e unico utilizzatore. Le telecamere e i sistemi di rilevazione hanno confermato che l’auto era sempre guidata da lui nel periodo incriminato.Durante il processo, l’uomo non ha fornito alcuna difesa o giustificazione.

Il giudice ha ritenuto provata la sua responsabilità: "Appare evidente la responsabilità dell’imputato per il reato di insolvenza fraudolenta – si legge nella sentenza – soggetto da ritenersi esclusivo utilizzatore dell’autovettura nel menzionato arco temporale, in quanto soggetto nel possesso del quale l’auto veniva trovata in epoca coeva ai transiti irregolari". Oltre alla pena detentiva, il 50enne è stato condannato al pagamento delle spese processuali. 

