Napoli, non paga il pedaggio 45 volte: finisce malissimo

Tecnica apparentemente semplice: accodarsi a un'auto mentre attraversa il casello. E così un 50enne napoletano è stato condannato a 3 mesi di reclusione per insolvenza fraudolenta dal Tribunale di Nola. Tra novembre 2021 e marzo 2022, l’uomo ha evitato di pagare il pedaggio autostradale per 45 volte, accodandosi al veicolo che lo precedeva e superando le barre del Telepass senza saldare. I transiti irregolari sono avvenuti a Nola e in altre località, causando un danno di oltre 4.000 euro alla società Autostrade per l’Italia.La denuncia è partita dalla stessa Autostrade, che ha registrato dettagliatamente i 45 passaggi non pagati.

L’identificazione è stata possibile grazie alla targa del veicolo, di cui l’imputato risultava titolare e unico utilizzatore. Le telecamere e i sistemi di rilevazione hanno confermato che l’auto era sempre guidata da lui nel periodo incriminato.Durante il processo, l’uomo non ha fornito alcuna difesa o giustificazione.