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Treviso, bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba: è gravissima

sabato 25 aprile 2026
Treviso, bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba: è gravissima

1' di lettura

Una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba mentre era a casa con i genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola, che ora verserebbe in condizioni gravissime e sarebbe in pericolo di vita, è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova. Intanto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica del terribile incidente domestico. 

Il dramma è avvenuto intorno alle 18 di oggi, sabato 25 aprile, nel giardino dell’abitazione. La piccola pare si trovasse vicino ai genitori, una coppia di 30 e di 29 anni. Subito è stato lanciato l'allarme ed è stato chiamato il 112. A quel punto è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto, dunque, è arrivato il personale sanitario che ha prestato le prime cure alla neonata. Le lesioni riportate sono apparse sin da subito molto gravi e la bambina è stata trasferita subito al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. I medici hanno disposto poi il trasporto in un centro pediatrico più specializzato, a Padova.

 A quanto emerge dai primi accertamenti, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena anche la madre 29enne che si trovava a sua volta in giardino. 

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