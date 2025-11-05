Garlasco, Massimo Lovati: "Cosa accadrà ad Alberto Stasi", una clamorosa profezia

"Su Andrea Sempio non c'è nulla, non c'era bisogno di corrompere nessuno, i soldi li hanno presi gli avvocati": Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, lo ha detto in un'intervista al settimanale Chi. Poi, parlando di sé, ha aggiunto. "Ho sempre vissuto in mezzo alle grane, se non ci sono me le cerco". E ancora: "Mio padre era un avvocato. Ho iniziato a prendere sul serio questa professione dopo che lui è venuto a mancare all’improvviso, nel sonno. Iniziai a lavorare a Vigevano nello studio di un collega. Le sere d’estate andavo in ufficio fino a tardi e lasciavo le finestre aperte. Sotto, in piazza, c’erano le 'lucciole', e con queste ragazze disperate ho fatto amicizia. E lì ho cominciato ad avere la mia clientela nel penale, da quella fonte scaturisce un mare di lavoro".

Tornando al delitto di Garlasco, poi, ha rivelato: "Quando mi chiamarono a difendere Sempio, a Natale 2016, stavano già uscendo le carte dell’inchiesta sui giornali. Anch’io le ricevetti. Dopo aver letto gli atti, avevo la causa in pugno. Perché era un’indagine vuota che è stata, poi, etichettata dal giudice come 'maldestro tentativo di riaprire le indagini'. Quindi non c’era bisogno di corrompere proprio nessuno. Ho sempre detto ai Sempio di stare tranquilli, già all’inizio del 2017 i giornali parlavano di archiviazione. I soldi servivano per pagare gli avvocati". Secondo lui, insomma, non c'è stata alcuna corruzione da parte del padre di Sempio nei confronti dell'ex pm Mario Venditti per ottenere l'archiviazione del figlio Andrea, al contrario di quanto si sospetta nella nuova inchiesta della procura di Brescia.