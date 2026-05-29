Fiorello punge Jannik Sinner: "Giocare alle 12? A quell'ora i numeri 1..."

Il ko di Jannik Sinner al Roland Garros al centro de La Pennicanza, il programma su Rai Radio2 di Fiorello e Biggio. Proprio qui lo showman indossa i panni del tennista azzurro per dare voce ai suoi presunti pensieri: "Questi mangiabaguette mi hanno fatto giocare alle 12... a quell'ora i numeri uno vanno in piscina, a fare il bagno, a prendere il sole… mica a giocare con le pippe! Cerundolo? Non fosse stato per il coccolone avrei vinto facile… volevo dire all'allenatore del mio sparring partner, che ha esultato… esulta qua! Sono arrabbiato… ci vediamo a Wimbledon, vi faccio due Wimbledon così!".

Ma non è tutto, perché in studio arriva a quel punto una surreale agenzia di stampa sul tema: "Il motivo della sconfitta di Sinner? Non aveva visto il servizio del TG1 in cui si diceva di bere tanta acqua e di non uscire nelle ore più calde della giornata…". Poi Fiorello, attraverso la satira, si sofferma sulle prossime mosse di Viale Mazzini in vista dell'estate: "Uno Mattina e La Vita in Diretta non si chiameranno più 'Uno Mattina Estate' ed 'Estate in Diretta', ma rimangono con il loro nome originale. Certo, sennò il pubblico vede qualcosa di nuovo e si spaventa! Ci sarà anche Brumotti: visto che ora è in Rai, si farà salvare da… Imma Tataranni!".