Generale Vannacci scatenato: ecco il suo "piano casa"

Scatenato il Generale Vannacci. E scatenati i sui parlamentari che hanno deciso di presentare alla Camera la loro prima proposta di legge, chiedendo di dar vita al dicastero «per le politiche della casa, della riqualificazione urbana, dell’housing sociale e delle politiche abitative».

L’idea, insomma, è di cavalcare la passione italiana per il “mattone” (oltre l’80% delle famiglie è proprietario di un immobile). Il “ministero per la Casa” ipotizzato dai vannacciani (Roberto Vannacci, Pozzolo, Ravetto, Sasso e Ziello), serve gettare le fondamenta di una società stabile e proiettata nel futuro. Perché, spiegano, i quattro deputati passati sotto le insegne di Futuro nazionale «senza casa rimane difficile costruire una stabilità familiare», essenziale per «la cellula fondante della società italiana» basata su «realtà familiari con figli e/o anziani all’interno». E poi l’accesso alla casa avrebbe «ricadute dirette anche sulla crisi demografica che affligge il Paese». Serve anche per questo «un sistema che garantisca la casa a tutti i nuovi nuclei familiari».

Nasce così l’idea del nuovo ministero, che andrebbe ad aggiungersi agli attuali quindici (quelli con portafoglio), portandoli a sedici. La ratio, viene spiegato in premessa del provvedimento, è quella di «sottrarre le politiche abitative alla frammentazione tra più ministeri» (Infrastrutture, Economia, Lavoro) per affidarle a «un dicastero autonomo il quale affronti le tematiche abitative a tutto tondo».