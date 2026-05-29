Sinner, la pelle chiara e l'indice Wbgt: l'ultima teoria sul crollo al Roland Garros

Il robot si inceppa quando il termometro sale troppo. Anche Jannik Sinner, il numero uno del mondo capace di dare spesso l’impressione di essere programmato per non sbagliare mai, ha un punto debole molto umano: il caldo. A Parigi, durante il match contro Juan Manuel Cerundolo, il campione altoatesino è apparso improvvisamente svuotato, senza energie, quasi irriconoscibile dopo due set controllati senza particolari problemi. Non è la prima volta che succede. Negli ultimi mesi Sinner aveva già mostrato difficoltà simili in condizioni climatiche estreme, tra Cincinnati, Shanghai e Melbourne. A cambiare non è tanto il livello tecnico, quanto la risposta fisica del suo corpo quando caldo, umidità e stanchezza si sommano tutti insieme.

Jannik Sinner, parole pesanti sul malore: "Devo fare controlli, stavolta è diverso" "Ero senza energie, è una sconfitta difficile da accettare". Jannik Sinner esce distrutto nel fisico e ...

Lo stesso Jannik non ha mai nascosto questa vulnerabilità: “Forse giocare con il caldo è il mio problema”, aveva ammesso già in passato, spiegando anche come la sua pelle molto chiara e il suo particolare fototipo possano renderlo più sensibile allo stress termico rispetto ad altri atleti. Per questo da tempo ha iniziato a lavorare molto anche fuori dal campo, allenandosi spesso a Dubai proprio per abituarsi a temperature elevate e migliorare la resistenza fisica e mentale.

Sinner, "non è stato il caldo": l'inquietante ipotesi dietro il malore al Roland Garros "Non è stato per il caldo", spiega subito Jannik Sinner, a pezzi dopo la sconfitta rimediata al secondo...

A Parigi, però, qualcosa si è inceppato. Sul 5-1 del terzo set il suo rendimento è crollato all’improvviso: gambe pesanti, fiato corto, ghiaccio sul collo, continui tentativi di cercare ombra durante i cambi campo. Un’immagine insolita per un giocatore che ha costruito gran parte del suo dominio proprio sulla continuità e sulla tenuta mentale. “Non sono una macchina — ha spiegato poi in conferenza stampa — Avevo dormito male, mi sentivo debole già da metà del terzo set. Il caldo c’entrava, ma è stato un insieme di fattori”.

Sinner, si è spenta la luce: il piano per non mandare all'aria anche Wimbledon A Roma, a guardarlo bene, qualche scricchiolio si era già sentito. Coperto dalle vittorie, dai numeri, dall&rsquo...