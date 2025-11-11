Trovato il corpo di Vito Mezzalira, la sorella: ""Ho capito tutto da questa foto fake"

Nel dicembre 2021, Mariuccia Orlando inviava alla cognata Domenica Mezzalira un fotomontaggio natalizio raffigurante lei e Vito Mezzalira, 70enne ex postino in pensione, stretti davanti all'albero. Sotto, un messaggio falso: "Sono andata a trovarlo. Ora sto scendendo dal treno, appena arrivo a casa ti chiamo". In realtà, Vito era già sepolto sotto quattro metri di terra, coperto da cemento, nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia), dove viveva con la compagna

.Da due anni Domenica chiedeva notizie del fratello scomparso improvvisamente. Mariuccia inventava bugie: prima disse che Vito era fuggito con la barista del paese portando via i soldi; poi che si nascondeva in un luogo segreto, inseguito da creditori pericolosi, e lei gli portava la pensione. Intanto, prelevava regolarmente i 1.500 euro mensili di Vito, intascando circa 100.000 euro in 4-5 anni. Ai vicini raccontava che era in Friuli per lavori.Il fotomontaggio convinse Domenica a denunciare ai carabinieri di Gorizia. Iniziate le indagini un anno dopo, emerse un messaggio falso spacciato per Vito: "Ho sentito la Mariuccia... credo di non dover rendere conto a nessuno".

Mariuccia bloccava le chiamate.Vito, separato e affettuoso, non avrebbe mai sparito senza avvisi. Venerdì scorso, immagini satellitari hanno rivelato un pozzo tombato nel giardino: dentro un sacco di plastica, indumenti e ossa. Esami confermeranno l'identità, ma Domenica è certa sia lui. Indagati per omicidio Mariuccia e il fratellastro Moreno Redivo, che viveva lì."Voglio giustizia – dice Domenica –. Mi deve dire perché, e come ha vissuto a pochi metri dal suo cadavere". Resta da chiarire se Vito fu ucciso o la morte fu naturale e occultata.