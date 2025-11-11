Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Trovato il corpo di Vito Mezzalira, la sorella: ""Ho capito tutto da questa foto fake"

martedì 11 novembre 2025
Trovato il corpo di Vito Mezzalira, la sorella: ""Ho capito tutto da questa foto fake"

2' di lettura

Nel dicembre 2021, Mariuccia Orlando inviava alla cognata Domenica Mezzalira un fotomontaggio natalizio raffigurante lei e Vito Mezzalira, 70enne ex postino in pensione, stretti davanti all'albero. Sotto, un messaggio falso: "Sono andata a trovarlo. Ora sto scendendo dal treno, appena arrivo a casa ti chiamo". In realtà, Vito era già sepolto sotto quattro metri di terra, coperto da cemento, nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia), dove viveva con la compagna

.Da due anni Domenica chiedeva notizie del fratello scomparso improvvisamente. Mariuccia inventava bugie: prima disse che Vito era fuggito con la barista del paese portando via i soldi; poi che si nascondeva in un luogo segreto, inseguito da creditori pericolosi, e lei gli portava la pensione. Intanto, prelevava regolarmente i 1.500 euro mensili di Vito, intascando circa 100.000 euro in 4-5 anni. Ai vicini raccontava che era in Friuli per lavori.Il fotomontaggio convinse Domenica a denunciare ai carabinieri di Gorizia. Iniziate le indagini un anno dopo, emerse un messaggio falso spacciato per Vito: "Ho sentito la Mariuccia... credo di non dover rendere conto a nessuno".

Mariuccia bloccava le chiamate.Vito, separato e affettuoso, non avrebbe mai sparito senza avvisi. Venerdì scorso, immagini satellitari hanno rivelato un pozzo tombato nel giardino: dentro un sacco di plastica, indumenti e ossa. Esami confermeranno l'identità, ma Domenica è certa sia lui. Indagati per omicidio Mariuccia e il fratellastro Moreno Redivo, che viveva lì."Voglio giustizia – dice Domenica –. Mi deve dire perché, e come ha vissuto a pochi metri dal suo cadavere". Resta da chiarire se Vito fu ucciso o la morte fu naturale e occultata.

tag
gorizia
fotomontaggio

Revisionismi Gorizia, bandiere con la stella titina per strada: "Gesto squallido"

Anni bui Gorizia, sfregio comunista all'Italia: "Tito" sul monte Sabotino, un caso diplomatico

L'intervento Gorizia, motonave con 76 passeggeri rischia di affondare: il salvataggio

ti potrebbero interessare

Trieste, non si ferma all'alt: malore, tre scariche col defibrillatore

Trieste, non si ferma all'alt: malore, tre scariche col defibrillatore

Garlasco, gli avvocati di Sempio: "Le impronte? Non cantiamo vittoria"

Garlasco, gli avvocati di Sempio: "Le impronte? Non cantiamo vittoria"

Redazione
Garlasco, "impronte sulla porta di Marco Poggi": l'ultimo esame

Garlasco, "impronte sulla porta di Marco Poggi": l'ultimo esame

Redazione
Garlasco, il giudice che assolse Stasi: "Meglio un colpevole fuori"

Garlasco, il giudice che assolse Stasi: "Meglio un colpevole fuori"

Redazione