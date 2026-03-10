Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Cormons, donna azzannata dai suoi cani in casa: come l'hanno ritrovata

martedì 10 marzo 2026
Cormons, donna azzannata dai suoi cani in casa: come l'hanno ritrovata

1' di lettura

Una donna, di 49 anni, è stata aggredita, intorno alle 12 di oggi, nella sua abitazione di Cormons (Gorizia), da almeno uno dei suoi due cani. La donna è stata morsa in modo violento all'avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, riportando ferite gravi.

Accorsi e vista la situazione, i soccorritori hanno disposto il trasferimento della donna in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nella casa erano presenti un pitbull e un american staffordshire terrier: non è ancora chiaro quale dei due l'abbia aggredita - o se siano stati entrambi - né cosa abbia scatenato l'aggressione.

L'allarme è stato lanciato da una vicina che, sentendo lamenti provenire dall'abitazione, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semi incoscienza, già con una forte perdita di sangue. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del 118 inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. I due cani sono stati messi in sicurezza dal cino-vigile e trasferiti in apposite gabbie. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica: fondamentale sarà la testimonianza della stessa donna. 

tag
cormons
pitbull
gorizia
american staffordshire terrier

A processo per omicidio colposo Pitbull sbrana e uccide la compagna incinta al sesto mese: una storia di puro orrore

Sangue Pitbull azzanna bimbo di 13 mesi: tragedia a Scafati

Tanta paura Aggredito da un pitbull: la moglie accoltella il cane, dramma a Roma

ti potrebbero interessare

Il paradosso delle femministe anti-Trump che contestano le iraniane

Il paradosso delle femministe anti-Trump che contestano le iraniane

Annalisa Terranova
Famiglia nel bosco, La nota dei giudici minorili: "Sulla vicenda toni aggressivi"

Famiglia nel bosco, La nota dei giudici minorili: "Sulla vicenda toni aggressivi"

Morde e stupra una signora, preso straniero

Morde e stupra una signora, preso straniero

Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale

Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale