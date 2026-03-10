Cormons, donna azzannata dai suoi cani in casa: come l'hanno ritrovata

Una donna, di 49 anni, è stata aggredita, intorno alle 12 di oggi, nella sua abitazione di Cormons (Gorizia), da almeno uno dei suoi due cani. La donna è stata morsa in modo violento all'avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, riportando ferite gravi.

Accorsi e vista la situazione, i soccorritori hanno disposto il trasferimento della donna in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nella casa erano presenti un pitbull e un american staffordshire terrier: non è ancora chiaro quale dei due l'abbia aggredita - o se siano stati entrambi - né cosa abbia scatenato l'aggressione.

L'allarme è stato lanciato da una vicina che, sentendo lamenti provenire dall'abitazione, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semi incoscienza, già con una forte perdita di sangue. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del 118 inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. I due cani sono stati messi in sicurezza dal cino-vigile e trasferiti in apposite gabbie. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica: fondamentale sarà la testimonianza della stessa donna.