Trescore Balneario, l'alunno che ha accoltellato la prof esaltato dai coetanei: "Un eroe"

C’è un luogo, oggi, dove la realtà si incrina fino a rovesciarsi. Dove un ragazzo di tredici anni che accoltella la sua insegnante diventa un simbolo, un modello, perfino un eroe. Non è un angolo remoto del web: è una chat Telegram, aperta subito dopo la violenza, rimasta accessibile, affollata da centinaia di ragazzini. È lì che, mentre a Trescore Balneario una docente di francese lottava tra la vita e la morte dopo essere stata colpita al collo e al torace da un loro coetaneo, prendeva forma un racconto parallelo. Un racconto che assolve, esalta, trasfigura. «Genio», «si è sacrificato per un bene maggiore», «diventerà il re della comunità»: non sono provocazioni isolate, ma il lessico condiviso di una comunità digitale che costruisce il proprio mito.

Dentro quella chat scorrono centinaia di messaggi. Profili anonimi, immagini scure, identità opache. Ma il contenuto è chiarissimo: elogio della violenza, insulti alla vittima, minacce. C’è chi dice di conoscere il ragazzo, chi si dichiara pronto a vendicarlo, chi invita a lasciare segni, scritte, gesti per celebrarlo. Altri rilanciano: «Andiamo a scrivere vendetta dappertutto». E ancora: «Genio, sapeva che non poteva finire in carcere perché ha meno di 14 anni». In mezzo agli elogi, una sequenza continua di insulti contro l’insegnante, minacce, incitazioni. I messaggi scorrono veloci, si accumulano, nessuno interviene a fermare il flusso. Il gruppo resta attivo meno di ventiquattr’ore, poi sparisce. Ma nel frattempo ha già prodotto un effetto: trasformare un fatto di cronaca in un simbolo.