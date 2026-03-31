Trescore Balneario, l'alunno che ha accoltellato la prof esaltato dai coetanei: "Un eroe"

C’è un luogo, oggi, dove la realtà si incrina fino a rovesciarsi. Dove un ragazzo di tredici anni che accoltella la sua insegnante diventa un simbolo, un modello, perfino un eroe. Non è un angolo remoto del web: è una chat Telegram, aperta subito dopo la violenza, rimasta accessibile, affollata da centinaia di ragazzini. È lì che, mentre a Trescore Balneario una docente di francese lottava tra la vita e la morte dopo essere stata colpita al collo e al torace da un loro coetaneo, prendeva forma un racconto parallelo. Un racconto che assolve, esalta, trasfigura. «Genio», «si è sacrificato per un bene maggiore», «diventerà il re della comunità»: non sono provocazioni isolate, ma il lessico condiviso di una comunità digitale che costruisce il proprio mito.
Dentro quella chat scorrono centinaia di messaggi. Profili anonimi, immagini scure, identità opache. Ma il contenuto è chiarissimo: elogio della violenza, insulti alla vittima, minacce. C’è chi dice di conoscere il ragazzo, chi si dichiara pronto a vendicarlo, chi invita a lasciare segni, scritte, gesti per celebrarlo. Altri rilanciano: «Andiamo a scrivere vendetta dappertutto». E ancora: «Genio, sapeva che non poteva finire in carcere perché ha meno di 14 anni». In mezzo agli elogi, una sequenza continua di insulti contro l’insegnante, minacce, incitazioni. I messaggi scorrono veloci, si accumulano, nessuno interviene a fermare il flusso. Il gruppo resta attivo meno di ventiquattr’ore, poi sparisce. Ma nel frattempo ha già prodotto un effetto: trasformare un fatto di cronaca in un simbolo.
Bergamo, "cosa dicevano sull'elicottero": le parole choc della prof accoltellataLa professoressa Chiara Mocchi, docente di francese a Trescore Balneario (Bergamo), ha raccontato in una lettera dettata...
La stessa trasformazione si sposta su TikTok. Qui non sono più le parole a dominare, ma le immagini. Video, montaggi, disegni. Il tredicenne viene rielaborato, reso riconoscibile dentro un’estetica condivisa: toni malinconici, una figura femminile accanto. Nei contenuti ritorna una parola precisa: “rampage”, il termine usato per gli attacchi scolastici pianificati. Anche i dettagli diventano segni: i pantaloni mimetici, la maglietta con la scritta “Vendetta”, la diretta durante l’aggressione. Elementi che, messi insieme, richiamano un modello già codificato online.
In questo flusso prende spazio anche una sedicenne. Scrive in inglese, pubblica contenuti, interviene nella ricostruzione. Dice di conoscere il ragazzo, precisa di non essere «né un’intelligenza artificiale né la sua ragazza», ma racconta che lui era innamorato di lei. Condivide screenshot, conversazioni, immagini delle armi. Spiega che lo fa per chiarire, per raccontare le motivazioni. Ammette di aver contribuito a scrivere il “manifesto” circolato online, aiutandolo a sistemare il testo. Poi si difende: «Non pensavo lo avrebbe fatto davvero.
Quando ho visto il video in diretta non sapevo come fermarlo».
Quel documento — una lettera in cui il tredicenne annuncia l’intenzione di colpire la docente — continua a circolare. Viene condiviso, rilanciato, copiato. Fuori da questo circuito, resta la ricostruzione dei fatti. La docente, 57 anni, che ieri è stata dimessa, racconta: «Mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace». Descrive la perdita di sangue, la difficoltà a restare cosciente. Ma dice anche di non vedere «l’ora id tornare a scuola», dai suoi alunni e ricorda l’intervento di un altro studente, tredicenne, che ha affrontato l’aggressore e lo ha fatto allontanare. «È un eroe», dirà il legale della docente, annunciando la volontà di proporlo per una medaglia. Due piani si sovrappongono. Da una parte le chat, dove il gesto viene esaltato e trasformato in simbolo.
Dall’altra la realtà: una docente ferita, il dolore, la paura. Dal letto d’ospedale guarda avanti: vuole tornare in classe, nella sua aula, tra i suoi studenti. Sa che servirà tempo, per il corpo e per l’anima. E al ragazzo che l’ha colpita chiede di capire. Nella stessa pagina della cronaca, un altro episodio. A Perugia, un diciassettenne trovato in casa con materiale esplosivo: secondo gli investigatori stava progettando un attacco alla scuola. Un caso diverso, ma inserito nello stesso contesto. Non sono più fatti isolati. Sono segnali. La violenza trova spazio, consenso, perfino ammirazione. E il confine tra chi agisce e chi osserva — e legittima — si fa ogni volta più sottile.