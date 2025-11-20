Andrea Sempio al laboratorio di Genomica: si indaga su impronte e Dna

"Un confronto per avere certezze". Andrea Sempio spiega così il suo arrivo al Laboratorio Genomica di Via Arduino a Roma. Qui la difesa dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi si confronterà sugli elaborati peritali che sono nelle mani dei periti di parte. "Decideremo se e come presentarne gli esiti, potremmo anche farlo dopo il 18 dicembre, quando il perito del giudice espliciterà le sue conclusioni. Oggi decideremo che domande fare al perito del giudice e tratteggeremo anche la strategia difensiva".

Diverso discorso per quanto riguarda "il Dna trovato sotto le unghie di Chiara o per la traccia 33, ma se come credo - è il ragionamento dell'avvocato - non risulteranno ascrivibili a Sempio, allora bisognerà tener conto anche del fatto che non vi sono tracce del mio assistito, per esempio, sui reperti della colazione". Un elemento significativo e per cui "insisteremo anche su questa prova. Innesteremo la prova logica anche sui reperti del sacchetto contenente i residui di plastica della colazione, evidenzieremo tutta una serie di cose per ora passate in sordina".

Sulla Traccia 33, invece, Cataliotti ha detto di "essere tranquillissimo". "Siamo non tranquilli, di più perché siamo forti di una giurisprudenza di Cassazione che dice che sulle impronte sono necessarie almeno 17 minuzie di corrispondenza tra l'impronta e quella del presunto autore. Il nostro esperto Palmeggiani si è confrontato con i massimi esperti italiani per prudenza e su questo possiamo essere più sfrontati che sul resto: tutti hanno detto che non sarà riconducibile a Sempio e soprattutto che l'impronta non è del mio assistito".