Bollo auto da abolire: dal cuore di Forza Italia una proposta clamorosa

Eliminare il bollo auto come “misura impattante” e simbolo di un ritorno allo spirito riformatore di Silvio Berlusconi. È questa la proposta rilanciata da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Il Messaggero, nella quale delinea anche la linea politica che il partito dovrebbe seguire nei prossimi anni. Secondo Occhiuto, in Italia esistono già numerose “patrimoniali nascoste” che graverebbero in modo sproporzionato sui redditi più bassi. Tra queste, il governatore indica proprio il bollo auto, definendolo di fatto una forma di imposizione patrimoniale. Da qui la proposta di una sua abolizione a livello nazionale, che secondo le stime avrebbe un costo complessivo di circa 6,5 miliardi di euro.

“Mi riferisco ad esempio al bollo auto, ha spiegato, anche quella è una patrimoniale. In campagna elettorale per le Regionali presi in giro il mio avversario, Tridico, che propose come misura della Calabria l’eliminazione del bollo: non sapeva che una Regione non può farlo. Ma mi ha fatto pensare che è una norma da proporre al livello nazionale”. Occhiuto ha poi richiamato l’esperienza dei governi Berlusconi come modello di riferimento per una politica fiscale più leggera, citando tra le riforme l’abolizione dell’Ici e delle tasse di successione. “Eliminare il bollo auto costa circa 6,5 miliardi di euro. Risorse simili sono state impiegate per abbassare l’Irpef, cosa giustissima, ma poi bisogna anche dire che tanta gente non sa nemmeno quanto versa di Irpef al mese o all’anno”.

Nel ragionamento del presidente calabrese, la proposta avrebbe anche un valore politico e identitario per il centrodestra. Il riferimento è a quella che definisce una possibile “mossa alla Berlusconi” nella prossima manovra economica, insieme all’ipotesi di una detassazione delle tredicesime. “Come l’idea di detassare le tredicesime , ha aggiunto , ma quella sul bollo auto sarebbe ancora più immediata e dimostrerebbe il fatto che sappiamo attualizzare la linea di Berlusconi, perché cancellare una tassa o un tributo per intero è molto più efficace e anche più apprezzato dai cittadini”. Occhiuto ha poi insistito sul ruolo di Forza Italia nello scenario politico attuale, sottolineando la necessità di rinnovare e “attualizzare” l’eredità politica del fondatore del partito. Secondo il governatore, il movimento dovrebbe tornare a essere capace di innovazione e apertura, come avvenuto negli anni della sua nascita.