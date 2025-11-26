Garlasco, "ha letto la perizia?": la bomba deflagra su Canale 5

Scintille in tv, a Mattino Cinque, tra il giornalista Gianluca Zanella e la genetista Marina Baldi. Quest'ultima è stata nominata consulente di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, cioè per l'uccisione di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Al centro della trasmissione di Federica Panicucci su Canale 5 due dei punti più controversi dell’inchiesta, l'impronta 33 e il Dna sotto le unghie della vittima.

Tutto parte da una frase del nuovo avvocato di Sempio, che ha parlato di “degradazione” del Dna. Un'espressione che non ha convinto Zanella, il quale è intervenuto per dire la sua: "La degradazione non c’entra, perché De Stefano ha fatto due test diversi, con quantità diverse di campione. Non è un’incongruenza, è tecnica". "Posso interloquire col genetista Zanella?", ha preso la parola la Baldi con tono polemico.

"Simpatica la dottoressa Baldi. Anzi, la giornalista Baldi…", ha controbattuto Zanella. Ma la genetista è andata dritta per la sua strada: "Buongiorno collega. Però la genetica la faccio io, e questo è un dato di fatto". Dunque, ha spiegato che il problema principale è l’assenza della quantificazione del Dna nella perizia originale: "La quantificazione è un passaggio fondamentale: indica la quantità reale e il grado di degradazione. Se manca quel valore, discutere del resto diventa fuorviante". Ma Zanella ha insistito, contestando i numeri: "Lei dice che si tratta di 300 picogrammi. Ma ha letto bene la perizia? È 800, non 300".

"Per ottenere un profilo affidabile ne servono 3000. È poco, è molto poco. E io queste perizie le faccio, è il mio lavoro", ha controbattuto la genetista. Che poi ha lanciato una stoccata all'interlocutore: "È inutile chiamare un tecnico se poi il tecnico viene trattato come se dicesse cose arbitrarie". A quel punto è intervenuta la conduttrice per riportare un po' di calma in studio: "Cerchiamo di capirci: su questo caso ci sono ancora più domande che risposte. Ma il confronto deve rimanere chiaro e rispettoso".