Sondaggio Pagnoncelli, Pd in caduta libera: -2,2% in un mese. FdI torna a volare: tutte le cifre

La fotografia scattata dal sondaggista mette in luce un consolidamento del centrodestra all'indomani delle elezioni amministrative , che hanno consegnato alla coalizione risultati significativi in diverse città, tra cui Venezia, appunto, e Reggio Calabria. Al contrario, non sembrano produrre effetti positivi sul centrosinistra né il recente successo referendario né le aspettative maturate e puntualmente deluse in alcuni dei principali appuntamenti elettorali locali.

La vittoria a Venezia e l'effetto-comunali lanciano FdI sempre più in alto, mentre il Pd, ancora una volta, deve fare i conti con un clamoroso calo nei consensi . Questa è la situazione fotografata dall'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli , presentato sul Corriere della Sera di sabato 30 maggio. Una rilevazione che incrocia le cifre con l'ultima ipotesi di riforma elettorale con premio di maggioranza ridotto rispetto alla versione originaria dello Stabilicum.

A guidare la crescita è Fratelli d'Italia, che raggiunge il 27,6% e guadagna 1,4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Un balzo che compensa il passo indietro di Forza Italia , ora all'8,2%, in calo dello 0,8%. La Lega resta sostanzialmente ferma al 5,7 per cento. Prosegue invece l'ascesa di Futuro Nazionale , il movimento guidato da Roberto Vannacci , che arriva al 4,8% e cresce di sette decimi di punto.

Più stabili gli altri partiti dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle viene accreditato del 14,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6,8%. Azione è al 3,1%, Italia Viva al 2% e +Europa all'1,5%. Da registrare anche una lieve diminuzione dell'area dell'astensione e dell'indecisione, che scende al 39,8%, due punti in meno rispetto ad aprile.

Particolarmente rilevante è la simulazione relativa all'assegnazione dei seggi. Se Futuro Nazionale si presentasse fuori dalla coalizione di centrodestra, il centrosinistra arriverebbe al 44,9% dei voti contro il 42,3% degli avversari, ottenendo così il premio di maggioranza e conquistando 220 deputati. In questo scenario il centrodestra si fermerebbe a 148 seggi, mentre il partito di Vannacci ne otterrebbe 17. Ad Azione andrebbero 11 seggi e alle altre forze politiche i restanti quattro.

Lo scenario cambierebbe però radicalmente nel caso in cui Futuro Nazionale entrasse stabilmente nell'alleanza di centrodestra. In quel caso sarebbe la coalizione guidata da Fratelli d'Italia a beneficiare del premio di maggioranza, raggiungendo quota 220 seggi. Al centrosinistra ne spetterebbero invece 165, mentre Azione e le altre forze minori conserverebbero rispettivamente 11 e 4 parlamentari.