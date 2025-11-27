Ponte sullo Stretto, "due direttive Ue": cosa c'è dietro il no della Corte dei Conti

La Corte dei Conti spiega i motivi per cui non ha dato il via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo i giudici, non si sarebbe tenuto conto di due direttive Ue: una sulla conservazione degli habitat naturali e una sugli appalti. A questo si aggiungerebbe la mancata acquisizione del parere della Autorità di regolazione dei trasporti. La decisione della Corte risale allo scorso ottobre, quando è stato negato il visto e la conseguente registrazione della delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), risalente ad agosto, sul via libera al ponte sullo Stretto.

Oggi, giovedì 27 novembre, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha depositato la deliberazione che rende note le motivazioni della decisione del mese scorso. Come si legge in un comunicato, il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla "violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI"; alla "violazione dell'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell'originario rapporto contrattuale".