Campobasso, egiziano tenta lo stupro nel parcheggio di un supermercato

Campobasso, chiuso il cerchio sull’aggressione avvenuta domenica scorsa nel parcheggio di un supermercato in zona industriale. La Polizia ha identificato e denunciato a piede libero un giovane di nazionalità egiziana, ritenuto responsabile dell’assalto a una donna poco più che trentenne.La vittima stava caricando la spesa in auto quando l’uomo si è offerto di aiutarla a sollevare una pesante cassa d’acqua. Appena aperto il bagagliaio, l’ha colpita alla testa, l’ha afferrata alle spalle, palpeggiata e ha tentato di baciarla.
Solo le urla e la reazione energica della donna lo hanno messo in fuga, evitando conseguenze più gravi.La svolta investigativa è arrivata grazie al lavoro della Squadra Mobile e soprattutto al riconoscimento fotografico e al successivo confronto diretto effettuato dalla vittima in Questura, nonostante lo choc. La donna ha indicato con certezza il suo aggressore.
Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Campobasso che ha disposto la denuncia a piede libero; al momento non risultano misure cautelari, in attesa di ulteriori approfondimenti.Il giovane egiziano non era sconosciuto nella zona: era solito stazionare davanti al supermercato per chiedere l’elemosina e, secondo testimonianze dei dipendenti, era già stato segnalato in passato per atteggiamenti molesti verso clienti e personale. L’episodio ha destato forte allarme tra i frequentatori dell’area commerciale.