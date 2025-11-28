Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Campobasso, egiziano tenta lo stupro nel parcheggio di un supermercato

venerdì 28 novembre 2025
Campobasso, egiziano tenta lo stupro nel parcheggio di un supermercato

1' di lettura

Campobasso, chiuso il cerchio sull’aggressione avvenuta domenica scorsa nel parcheggio di un supermercato in zona industriale. La Polizia ha identificato e denunciato a piede libero un giovane di nazionalità egiziana, ritenuto responsabile dell’assalto a una donna poco più che trentenne.La vittima stava caricando la spesa in auto quando l’uomo si è offerto di aiutarla a sollevare una pesante cassa d’acqua. Appena aperto il bagagliaio, l’ha colpita alla testa, l’ha afferrata alle spalle, palpeggiata e ha tentato di baciarla.

Solo le urla e la reazione energica della donna lo hanno messo in fuga, evitando conseguenze più gravi.La svolta investigativa è arrivata grazie al lavoro della Squadra Mobile e soprattutto al riconoscimento fotografico e al successivo confronto diretto effettuato dalla vittima in Questura, nonostante lo choc. La donna ha indicato con certezza il suo aggressore.

Ddl stupro, sceneggiata della sinistra: tutti fuori dall'Aula, si scatena il caos

Era una delle poche leggi bipartisan approvate in questa legislatura, un provvedimento sulla violenza sessuale che incl...

Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Campobasso che ha disposto la denuncia a piede libero; al momento non risultano misure cautelari, in attesa di ulteriori approfondimenti.Il giovane egiziano non era sconosciuto nella zona: era solito stazionare davanti al supermercato per chiedere l’elemosina e, secondo testimonianze dei dipendenti, era già stato segnalato in passato per atteggiamenti molesti verso clienti e personale. L’episodio ha destato forte allarme tra i frequentatori dell’area commerciale.

Lo stupro choc e l'immigrazione che fa paura

No, non è sfortuna e nemmeno statistica. Se lo stesso parco di Tor Tre Teste, a Roma Est, è stato teatro a...
tag
campobasso

Una storia terribile Benevento, ammazza la moglie a pietrate: arrestato, uno dei figli è morto

A Campobasso Campobasso, aggredisce e ferisce un agente: arrestato 27enne somalo

Oltre l'assurdo Campobasso, 67enne dichiarato morto. Ma telefona alla figlia...

ti potrebbero interessare

Andrea Sempio, boatos da Garlasco: cosa può accadere a metà dicembre

Andrea Sempio, boatos da Garlasco: cosa può accadere a metà dicembre

Claudia Osmetti
Garlasco, clamorosa voce su Sempio: c'è il movente dell'omicidio

Garlasco, clamorosa voce su Sempio: c'è il movente dell'omicidio

Roberto Tortora
Garlasco, asse Sempio-Poggi contro i pm: clamoroso, cosa sta succedendo

Garlasco, asse Sempio-Poggi contro i pm: clamoroso, cosa sta succedendo

Meteo Giuliacci: Scatta l'ora del gelo, quando (e dove) si va sotto zero

Meteo Giuliacci: Scatta l'ora del gelo, quando (e dove) si va sotto zero