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Pescara, "infami": vandalizzata la sede di FdI, "sempre la stessa matrice"

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domenica 26 aprile 2026
Pescara, "infami": vandalizzata la sede di FdI, "sempre la stessa matrice"

1' di lettura

"Fd'Israele infami": è stata presa di mira e vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia a Pescara. “Si tratta di un atto vergognoso e ignobile che ha sempre la stessa matrice e, cioè, quella di estrema sinistra preservata e coperta anche a livello istituzionale, che predica democrazia e tolleranza solo se la si pensa come loro. Sono gli stessi che si riempiono la bocca di fascismo e poi mostrano i muscoli a discapito della democrazia, senza perdere occasione per esprimere anche odio nei confronti delle forze dell’ordine a cui va sempre la nostra vicinanza e solidarietà. Non saranno certo questi gesti a fermarci e, al contrario, siamo sempre più decisi ad andare avanti per affermare una democrazia che sia di tutti e per tutti”, ha commentato il deputato di FdI Guerino Testa, che ha pubblicato sui social le foto dello sfregio.

Dalle immagini emergono scritte con chiari intenti antisemiti. Indignato anche il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha dichiarato: "La vandalizzazione della sede di Fratelli d’Italia a Pescara rappresenta un episodio grave e inaccettabile che colpisce non solo una forza politica, ma i principi fondamentali del confronto democratico. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti e ai dirigenti locali coinvolti, così come alle forze dell’ordine, costantemente impegnate nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio. Di fronte a questi episodi, serve una presa di posizione chiara e trasversale: la violenza politica non è mai giustificabile e va condannata senza ambiguità, indipendentemente da chi ne sia responsabile”.

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