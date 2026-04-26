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25 aprile, comunità ebraica contro l'Anpi: "Loro dietro tutto questo", "Ci vediamo in tribunale"

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domenica 26 aprile 2026
25 aprile, comunità ebraica contro l'Anpi: "Loro dietro tutto questo", "Ci vediamo in tribunale"

1' di lettura

L'Anpi "è dietro tutto questo, l'Anpi ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto 'no agli ebrei al corteo'". Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine della Cerimonia "Alleati, Partigiani, Brigata Ebraica", commentando quanto avvenuto ieri al corteo del 25 aprile, bloccato per quasi due ore per le contestazioni alla loro presenza. 

"Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo, in un modo assurdo, vergognoso. Siamo italiani di religione ebraica e siamo andati a onorare i caduti che hanno liberato l'Italia", ha proseguito Meghnagi. "Quello che è successo ieri è, potrei dire, un colpo di stato. Ed è andata bene perché poteva andare molto peggio", ha aggiunto. Il presidente della comunità ebraica ha replicato anche alle parole del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, secondo cui il blocco del corteo sarebbe stato causato dal mancato rispetto degli accordi da parte della Brigata ebraica. "Non è vero niente. Abbiamo rispettato tutte le regole. Le bandiere israeliane c'erano, ma nessuno aveva detto di non portarle. Basta chiederlo alle forze dell'ordine".

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Non è tardata ad arrivare la replica dell'Anpi. "Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali": hanno affermato in una nota Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, e Primo Minelli, presidente Anpi provinciale di Milano. "Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale", hanno aggiunto.

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