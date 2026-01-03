Sordio, lite in strada per il parcheggio? Chi è stato investito e ucciso

Un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un suv la scorsa notte a Sordio, paese di circa 3.500 abitanti nel Lodigiano. Già fermato e arrestato per omicidio volontario il conducente dell'auto che ha preso in pieno sia il 49enne che una terza persona: si tratta di un 52enne.

Le tre persone coinvolte nei fatti avevano già discusso più volte in passato per i parcheggi su via Turati, proprio dove è avvenuta la tragedia. E c'erano state anche delle denunce incrociate tra di loro. L'ultima lite era avvenuta poco prima dell'investimento mortale con il Land Rover guidato dal 52enne che aveva colpito di striscio anche un amico del deceduto. L'uomo verrà trasferito nel carcere di Lodi. Lunedì 5 gennaio si terrà la convalida dell'arresto e per la prossima settimana è stata prevista anche l'autopsia sul cadavere della vittima all'istituto di Medicina legale di Pavia.