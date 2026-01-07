Marin Jelenic, clamoroso: a chi ha telefonato dopo l'omicidio del capotreno

Marin Jelenic non aveva con sé un telefono, quando è stato fermato a Desenzano del Garda. Ma durante la fuga si sarebbe fatto prestare cellulari da alcune persone, e avrebbe contattato utenze croate su cui sono in corso accertamenti. Lo hanno ricostruito gli investigatori della squadra mobile della Questura di Bologna che indagano sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte la sera del 5 gennaio. Dopo l'omicidio l'indagato è stato una prima volta controllato e identificato dalla Polfer, in stazione a Bologna.

Questo ha consentito poi agli inquirenti di dare un nome alla sagoma che era stata immortalata dalle immagini di videosorveglianza analizzate. Quindi ha preso un treno in direzione Piacenza, è stato fatto scendere a Fiorenzuola perché molesto e senza biglietto. Qui è stato nuovamente identificato e rilasciato dai carabinieri, che in quel momento non erano a conoscenza delle note di ricerca per l'omicidio. Jelenic quindi ha preso un altro treno ed è sceso a Milano Rogoredo, i suoi spostamenti sono stati seguiti per Milano mentre non è chiaro come abbia raggiunto Desenzano.