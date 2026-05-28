Garlasco, svolta clamorosa su Sempio: l'impronta 33 e il software della Nasa che lo incastra

Per analizzare l'impronta, la difesa di Stasi ha utilizzato un software solitamente impiegato dalla Nasa per lo studio dello spettro cromatico dei corpi celesti. Tale software funziona tramite un algoritmo che ha permesso di confrontare le caratteristiche cromatiche dell'impronta 33 con altre due tracce presenti nel luogo dell'omicidio, la 42 e la 45, ritenute pacificamente ematiche per la loro colorazione rossa. Il risultato rivela che tutte e tre le impronte presenterebbero le stesse caratteristiche, compatibili con la presenza di sangue.

L' impronta 33 torna al centro del caso Garlasco. La traccia rilevata sul muro della scala dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi ora potrebbe essere un elemento decisivo nell'indagine: secondo le analisi depositate dalla difesa di Alberto Stasi quella traccia contiene sangue e potrebbe essere attribuita ad Andrea Sempio .

L'impronta 33 era rimasta, per anni, in una zona grigia: individuata come importante sin dalle prime fasi delle indagini, era poi stata accantonata con la motivazione che non vi fossero minuzie sufficienti per un'identificazione certa, e che la traccia fosse bagnata ma non ematica. Ora, l'analisi effettuata dal software ribalta ogni valutazione passata.

Il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Stasi, ha spiegato ogni dettaglio a Mattino 5: "La 42 e la 45 sono cromaticamente tracce rosse, lo si vede immediatamente dalle fotografie. Con questo software sono state analizzate due tracce sicuramente ematiche e sono state comparate con una parte dell'impronta 33 che evidentemente presenta le stesse caratteristiche cromatiche, che sono sicuramente ematiche".

La giornalista Elisabetta Cametti commenta così: "C'è un elemento in più: è databile. Era bagnata. Se verrà dimostrato che le minuzie sono di Sempio, questa diventa databile. Se tutto verrà confermato, questa è la prova regina, la pistola fumante che tutti dicono non ci sia".