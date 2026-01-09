Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Mamma e figlia morte dopo la cena? Bassetti ha una risposta

venerdì 9 gennaio 2026
Mamma e figlia morte dopo la cena? Bassetti ha una risposta

1' di lettura

Domani, sabato 10 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Pietracatella (CB), si terranno i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. Le due sono decedute all'ospedale Cardarelli di Campobasso nelle ore successive al Natale per una sospetta intossicazione. In occasione dei funerali, il Comune di Pietracatella ha proclamato il lutto cittadino.

Questa mattina, invece, al Liceo Classico "Mario Pagano" di Campobasso, frequentato da Sara, è prevista una cerimonia commemorativa a porte chiuse, riservata alla comunità scolastica e non aperta alla stampa.Le indagini, coordinate dagli inquirenti, si concentrano sulla giornata del 23 dicembre, quando le vittime erano insieme a Gianni De Vita, marito e padre, successivamente dimesso dall'ospedale Spallanzani di Roma dopo un periodo di osservazione. Agli investigatori l'uomo ha fornito dettagli su tutti gli alimenti eventualmente consumati, anche fuori casa.

Al momento non emerge una pista privilegiata.Per fare chiarezza sulla causa dei decessi, si attendono i risultati incrociati di quattro fonti: esiti delle autopsie, analisi del Centro antiveleni, esami sugli alimenti ingeriti e accertamenti effettuati allo Spallanzani.L'infettivologo Matteo Bassetti, intervistato a "Dentro la Notizia", ha ipotizzato un avvelenamento, escludendo con relativa facilità un'infezione batterica per la rapidità letale. Tra le possibili cause ha citato il botulino, sottolineando però la necessità di certezze sugli organi colpiti e sull'eventuale natura involontaria dell'evento.

tag
campobasso
matteo bassetti

La tragedia Campobasso, il parere dell'esperto: le due ipotesi sulla morte di Sara e Antonella

L'autopsia dopo l'intossicazione alimentare Mamma e figlia morte intossicate, funghi e veleno per topi? No, cosa svela l'autopsia

Il dramma Campobasso, la morte di mamma e figlia. L'ipotesi: avvelenamento da "Pleurotus ostreatus"

ti potrebbero interessare

Famiglia nel Bosco, l'ultimo abuso: "Come li stanno facendo impazzire"

Famiglia nel Bosco, l'ultimo abuso: "Come li stanno facendo impazzire"

Luca Puccini
Porto Azzurro, banchettano col pesce: non pagano. Finisce malissimo

Porto Azzurro, banchettano col pesce: non pagano. Finisce malissimo

Marco Poggi, la clamorosa mossa che scuote Garlasco

Marco Poggi, la clamorosa mossa che scuote Garlasco

Garlasco, "di chi sono i capelli nella mano di Chiara Poggi"

Garlasco, "di chi sono i capelli nella mano di Chiara Poggi"

Redazione