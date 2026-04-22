Escort a Milano, ecco i nomi dei calciatori coinvolti: il "gotha" della Serie A

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sulle escort a Milano. Da Bastoni a Leao fino a Vlahovic e ancora Bellanova, Calafiori, Bisseck, Pinamonti, Ricci, Scamacca e molti altri. Sono tanti i cognomi di calciatori, tutti non indagati perché non ci sono estremi di reato, che compaiono nell'elenco delle decine e decine di "parole chiave" che la Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha indicato nel decreto di perquisizione e sequestro, eseguito due giorni fa assieme ai quattro arresti ai domiciliari nell'inchiesta sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di escort per giocatori di molti club, tra cui Milan, Inter e Juventus.

Le parole chiave serviranno per analizzare telefoni e dispositivi dei due presunti gestori delle attività illecite e dei loro collaboratori e per trovare riscontri alle ipotesi d'accusa nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. L'elenco di cognomi dei calciatori è stato anticipato oggi da Il Giornale e l'Ansa l'ha potuto leggere in una pagina del decreto dei pm, dove compaiono più di una sessantina di nomi. La Procura, intanto, anche con le audizioni come testimoni delle ragazze e con altre attività tecniche come le analisi sui cellulari, dovrà verificare l'entità del presunto giro di prostituzione, anche perché alcuni calciatori potrebbero aver partecipato alle feste nei locali della movida milanese, ma non aver usufruito poi di quel "servizio extra" fatto di notte in albergo e sesso a pagamento e, in alcune occasioni, accompagnato anche dalla cosiddetta "droga della risata", ossia gas esilarante.