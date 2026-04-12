Virus marino passa all'uomo per la prima volta: "Danni permanenti alla vista"

Una inquietante prima volta, quella di un virus marino che fa un salto di specie e passa all'uomo. A lanciare l’allarme è l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha richiamato l’attenzione su una ricerca pubblicata su Nature Microbiology. "Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino - ha spiegato Bassetti - è passato da animali acquatici all'uomo, provocando sintomi oculari gravi e molto rari. Si pensava che l'agente patogeno, noto come Covert Mortality Nodavirus (CMNV), infettasse solo invertebrati e pesci".

Lo studio citato descrive nel dettaglio gli effetti dell’infezione sull’uomo, chiarendo come il CMNV sia in grado di provocare una forma persistente e particolarmente aggressiva di infiammazione oculare. "Uno studio pubblicato su Nature Microbiology ha rivelato che il virus causa una uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (POH-VAU) negli esseri umani", ha aggiunto.