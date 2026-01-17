Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Askatasuna, la minaccia: "Il 31 gennaio ci prendiamo la città"

di
Libero logo
sabato 17 gennaio 2026
Askatasuna, la minaccia: "Il 31 gennaio ci prendiamo la città"

2' di lettura

"Oggi non è un funerale, la risposta che arriva da questa assemblea dice tutto il contrario, ci volevano in prigione, chiusi, ci avranno nelle piazze. Sarà dura!": così, in un'aula del campus Einaudi di Torino, è iniziata l'assemblea nazionale organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna lo scorso 18 dicembre. All'inizio dei lavori, i militanti hanno anche presentato il manifesto per il corteo del 31 gennaio, realizzato dal fumettista Zerocalcare, sul quale si legge: "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro il governo, guerra e attacco agli spazi sociali".

"Il 31 gennaio - hanno annunciato i militanti - vogliamo essere capillari e prenderci tutta la città, per questo ci saranno tre punti di partenza: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. Sarà un corteo che dovrà vederci protagonisti e uniti nel prima, nel durante e soprattutto nel dopo perché abbiamo una grande responsabilità, bisogna cambiare l'Italia e il mondo. Sappiamo che siamo dalla parte giusta della storia, sta a noi lottare e resistere". 

Centri sociali, nasce il partito dei violenti: ecco il loro manifesto

«La vera opposizione siamo noi...». Da Torino a Milano, da Roma a Napoli: c'è fermento nel mondo ...

Riferendosi al governo, poi, i rappresentanti del centro sociale hanno detto: "Pensiamo che ci sia un'intenzione chiara di colpire chi dissente, chi alza la testa e chi lo ha fatto in questi mesi". E ancora: "Quello che è successo a Torino ha sollevato una grande mobilitazione. Crediamo che questa assemblea possa essere un ponte tra le mobilitazioni per la Palestina, gli scioperi e ciò che può diventare un grande movimento di opposizione sociale al governo Meloni. Questo è un attacco generale che il governo Meloni sta portando avanti e di fronte a questo c'è bisogno di unire le forze".

Torino, blitz della Polizia all'alba: violenze pro-Pal, chi c'è tra i fermati

Dalle prime ore del mattino è in corso l’operazione Riot condotta dalla Polizia di Stato, sotto la direzion...
tag
askatasuna
torino

Vogliono fare opposizione Centri sociali, nasce il partito dei violenti: ecco il loro manifesto

Operazione Riot Torino, blitz della Polizia all'alba: violenze pro-Pal, chi c'è tra i fermati

Ordinaria violenza Maranza massacra passanti a caso: "Mi alleno per le Olimpiadi"

ti potrebbero interessare

Garante Privacy, si dimette Guido Scorza: "Passo necessario"

Garante Privacy, si dimette Guido Scorza: "Passo necessario"

Redazione
Napoli, precipita da 4 metri con la mini moto da cross: grave un 11enne

Napoli, precipita da 4 metri con la mini moto da cross: grave un 11enne

Redazione
La Spezia, "vendetta, perché l'ho ucciso": le prime parole di Atif

La Spezia, "vendetta, perché l'ho ucciso": le prime parole di Atif

Redazione
Palermo, i bimbi che giocano fanno baccano: 45mila euro di multa alla chiesa

Palermo, i bimbi che giocano fanno baccano: 45mila euro di multa alla chiesa

Simone Di Meo