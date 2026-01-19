Vita criminale e declino parallelo: la fine ingloriosa di René e Felice

Sono usciti in silenzio dalla scena che si erano presi, nemmeno fossero attori del cinema, il loro ritratto di Dorian Gray è sbucato dal ripostiglio e li ha soppiantati. Gli eroi son tutti giovani e belli, scrisse il Maestrone; loro erano giovani e belli ma non eroi. Felicetto Maniero. Il re della mala del Brenta. Una faccia d'angelo che piaceva alle donne, con quel sorriso beffardo stampato sulle labbra, come se volesse prendere il mondo a schiaffi. Ma soprattutto aveva il cervello. Un cervello fino. Sprecato in attività criminali, corrotto dal malaffare, deviato - ma di prima scelta. L’intelligenza, come la bellezza, non viene distribuita dal destino o, per chi ci crede, da un’entità superiore secondo alcuna graduatoria del merito. Non premia, non punisce, non giudica. Il destino assegna a casaccio. E poi si gira dall’altra parte. La mente di Felice sapeva pianificare i colpi nel dettaglio: con la lente d’ingrandimento, la pistola carica in tasca e il bilancino. Precisa come un miniaturista.

Analizzava i rischi, li preveniva, li riduceva. Sequenziava le fasi, calendarizzava le operazioni. Razionalizzava i compiti dei complici. E tutto ciò senza che l’intelligenza artificiale potesse dargli una mano, quando Sam Altman non era nemmeno stato concepito. Metodo scientifico applicato al brigantaggio. Un calcolatore ossessivo. Lo dimostrò nella rapina all’Hotel Des Bains. Lido di Venezia, un posto da siuri che traboccava di grana. Oltre cinque miliardi di lire in gioielli e contanti, razziati forzando le cassette di sicurezza.

Non un urlo. Non uno sparo. Nessun ferito. La banda del Brenta svanì nella notte, scivolando sulle acque immobili della laguna a bordo di due motoscafi con lampeggianti blu, identici a quelli della polizia. Un lavoro pulito. Un’altra volta, all’aeroporto Marco Polo di Tessera, si impossessò di decine di casse piene d’oro e gioielli, in attesa di essere imbarcate su un volo per Francoforte. Valore: tre miliardi di lire. Aveva scandagliato tutto, fino alle minuzie: complicità interne, orari, turni di sorveglianza, punti deboli della sicurezza. In una cascina di Campagna Lupia una forgia accesa e crepitante attendeva il commando. In poche ore fusero l’oro in lingotti. Vestiti e furgone vennero bruciati, poi affondati nel fiume. Nessuna prova residua.