Kastadiva, la drag-queen morta suicida: dove era il corpo

Il corpo di Bruno Gagliano, in arte Kastadiva - storica drag queen del Muccassassina -, è stato trovato sul bancone di una condomina che abitava nello stesso palazzo a Colle Salario, a Roma. Una volta appresa la notizia della sua morte sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio per la vittima: "Muccassassina e tutta la comunità LGBTQIA+ hanno perso un pezzo della propria storia. Sei stata una delle migliori drag queen del panorama italiano, tu la regina del lipsync. Siamo profondamente addolorati, così come lo sono tutte le persone che ti hanno conosciuto. Questo è il nostro tributo a te, al tuo splendore e alla tua arte: vogliamo ricordarti così, con questa bellissima esibizione. Addio Kastadiva, brilla come hai sempre fatto, ma più in alto". "Che brutta notizia", il pensiero di Valdimir Luxuria.

"Ciao Bruno e ciao KastaDiva. Ti ricorderò per sempre! Sei stato una parte fondamentale della mia vita, grazie per le infinite ispirazioni, per gli anni passati ad ascoltare Mina e a dipingere, ridere, mangiare e piangere sui tessuti e sui nostri sogni, grazie per averci donato sempre te stesso in ogni spettacolo e in ogni battaglia, per l’arte che hai creato e mi hai trasmesso, grazie per le mille vite vissute insieme. Ti vorrò per sempre bene amico mio", il messaggio di La Diamondi, collega della drag queen.