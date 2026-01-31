Askatasuna, la denuncia di Augusta Montaruli: "Avs in corteo con loro, gravissimo"

"La partecipazione annunciata da esponenti di Avs al corteo di Askatasuna che si terrà a Torino oggi è gravissima. Askatasuna è un movimento pericoloso: non si comprende come facciano Pd e Renzi ad essere alleati con chi va in piazza al fianco di Askatasuna come fa Avs oggi. La presenza di un partito a una manifestazione che sta preoccupando i cittadini per la sua pericolosità non è solo un atto di irresponsabilità ma è la dimostrazione di come vi sia una aderenza ideale e organizzativa tra alcuni partiti della sinistra e chi si pone contro lo Stato con violenze che hanno portato, infatti, allo sgombero del centro sociale".

Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, smaschera ancora una volta Alleanza Verdi e Sinistra, sempre pronta a scendere in piazza a fianco dei violenti. "Se da Renzi alla Schlein ci fosse davvero quel rifiuto della violenza di cui Askatasuna si è sempre fatta portatrice sarebbe naturale prendessero le distanze da chi oggi scende in piazza con e per loro - ha spiegato ancora -. La coalizione di centro sinistra ha un problema di estremismo di cui è prigioniera. A dare l'adesione non è solo qualche personaggio locale ma addirittura un parlamentare che sceglie la strada di andare oltre la legittima manifestazione delle sue idee e si spinge all'adesione a un corteo che sta costringendo l'impegno di migliaia di agenti delle forze dell'ordine proprio per la pericolosità che si insinua nell'organizzazione".