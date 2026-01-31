Askatasuna, la denuncia di Augusta Montaruli: "Avs in corteo con loro, gravissimo"

"La partecipazione annunciata da esponenti di Avs al corteo di Askatasuna che si terrà a Torino oggi è gravissima. Askatasuna è un movimento pericoloso: non si comprende come facciano Pd e Renzi ad essere alleati con chi va in piazza al fianco di Askatasuna come fa Avs oggi. La presenza di un partito a una manifestazione che sta preoccupando i cittadini per la sua pericolosità non è solo un atto di irresponsabilità ma è la dimostrazione di come vi sia una aderenza ideale e organizzativa tra alcuni partiti della sinistra e chi si pone contro lo Stato con violenze che hanno portato, infatti, allo sgombero del centro sociale".
Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fdi alla Camera, smaschera ancora una volta Alleanza Verdi e Sinistra, sempre pronta a scendere in piazza a fianco dei violenti. "Se da Renzi alla Schlein ci fosse davvero quel rifiuto della violenza di cui Askatasuna si è sempre fatta portatrice sarebbe naturale prendessero le distanze da chi oggi scende in piazza con e per loro - ha spiegato ancora -. La coalizione di centro sinistra ha un problema di estremismo di cui è prigioniera. A dare l'adesione non è solo qualche personaggio locale ma addirittura un parlamentare che sceglie la strada di andare oltre la legittima manifestazione delle sue idee e si spinge all'adesione a un corteo che sta costringendo l'impegno di migliaia di agenti delle forze dell'ordine proprio per la pericolosità che si insinua nell'organizzazione".
E ancora: "Chi oggi accetta di mettersi sotto il cappello di Askatasuna sceglie da che parte stare, quella opposta rispetto agli agenti, ai presidi culturali della città che si vedono violentati dalle intrusioni illegittime, ai cittadini costretti a vedere una Torino immobilizzata e allo Stato. Renzi, Schlein e Conte da che parte stanno?".