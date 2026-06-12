FdI, il video in cui Conte si prostrava alla Merkel: in ginocchio chi?

" Salvini è conto tutti " si legge nel labiale di Conte, seduto al tavolo accanto alla Merkel. L'ex premier stava cercando di rassicurare l'alleato tedesco: "Se io dico ‘ora la smettiamo!’. Loro non litigano”. “ Mi sono vergognata ”, aveva commentato Giorgia Meloni all'epoca all'opposizione. "Il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando - aveva proseguito Conte -. Abbiamo fatto dei sondaggi. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%. Quindi dicono: 'Quali sono.. quali sono – voglio dire – i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'. Perché sull’immigrazione ovviamente Salvini è del tutto…Lui chiude tutto. Non c’è spazio. Per me è differente ".

Ma come? Giuseppe Conte e i suoi deputati tirano in ballo le "ginocchiere" quando parlano del rapporto politico tra Giorgia Meloni e gli Stati Uniti, dimenticandosi però "la postura" esibita dal presunto avvocato del popolo quando era ancora presidente del Consiglio. Torniamo al 2019, prima della pandemia da Covid-19, in pieno governo giallo-verde. Giuseppi fu ripreso all'Economic Forum di Davos intento a confabulare con Angela Merkel , all'epoca Cancelliere tedesca e principale player dell'Unione europea.

"Ti ricordi di Malta? - proseguiva Conte - Quando ho detto: ‘Donne e bambini li prenderò con l’aereo’. Perché Juncker mi aveva detto: ‘Salvini dice che tutti i porti sono chiusi’. Io ho detto: ‘Ok, vuol dire che li prenderò in aereo'". "Ma è vero", la replica della Merkel. "Ma li prendiamo, certo. Certo! Ma Angela, non preoccuparti. Sono molto determinato. La mia forza è che se io dico: 'Ora la smettiamo!'. Loro non litigano…”.

A quel punto, Merkel aveva incalzato Conte: “Qual è il focus dei Cinque Stelle?”. "Nella campagna elettorale ora - la replica dell'ex premier - ci sono molti nel partito che dicono: ‘Il nostro amico è la Germania, e quindi dobbiamo fare la campagna contro la Francia!’". "E’ un approccio molto semplicistico", gli aveva fatto notare l'ex Cancelliera. "Io penso che sarà.. Siamo all’inizio", aveva insistito Conte. "Quindi Salvini è contro Francia e Germania? E Di Maio è contro la Francia?”, si era domandata Angela. "Salvini è contro tutti", aveva chiosato Conte. "Ecco una 'postura' in cui non ci vedrete mai" il commento di FdI, che ha ripostato il video di Conte e Merkel su X.