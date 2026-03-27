Il fattore umano come motore di competitività

Nel sistema produttivo italiano il benessere dei lavoratori si sta affermando come una leva sempre più rilevante per la competitività. I dati Istat evidenziano come le imprese che investono in qualità del lavoro, inclusione e conciliazione tra vita privata e professionale registrino livelli più elevati di produttività e una maggiore capacità di trattenere le competenze. In questo quadro si inserisce il percorso di Fincantieri, guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, che ha progressivamente strutturato un modello in cui il capitale umano diventa un fattore strategico di sviluppo industriale. A confermarlo sono i risultati dell’indagine interna sul coinvolgimento del personale del 2025, che ha raggiunto una partecipazione dell’87%, pari a oltre 19.600 lavoratori, con un incremento di 12 punti percentuali rispetto al 2022.

I risultati della survey condotta da Mercer per Fincantieri mostrano, anche per il 2025, un trend positivo per tutte le 11 dimensioni analizzate, con una crescita a doppia cifra rispetto alla prima rilevazione del 2022. La partecipazione elevata rafforza inoltre l’affidabilità delle evidenze raccolte, restituendo una fotografia articolata delle dinamiche interne. L’indagine evidenzia in primo luogo il ruolo centrale della sicurezza, percepita come priorità assoluta nei cantieri e negli uffici. In secondo luogo emerge un livello di coinvolgimento tra i più elevati nel panorama industriale, con effetti diretti sulla continuità operativa e sulla qualità dei processi produttivi. Il terzo elemento riguarda la fiducia nel management, che registra risultati superiori di 7 punti, confermando un rafforzamento del rapporto tra persone e organizzazione. Accanto a questi indicatori, si rileva un miglioramento significativo delle dimensioni legate a etica, cultura e valori, in crescita di 15 punti rispetto al 2022. Progressi si registrano anche sui temi della diversità, equità e inclusione (+9 punti) e sull’esperienza complessiva delle persone (+10 punti), con un apprezzamento crescente per i servizi di welfare.

Elementi che incidono direttamente sulla capacità dell’impresa di attrarre e trattenere competenze in un mercato del lavoro sempre più selettivo.

«I risultati della survey – ha commentato il direttore HR & Real Estate Luciano Sale – testimoniano la solidità del percorso intrapreso da Fincantieri, fondato su ascolto, valorizzazione e crescita condivisa». «In Fincantieri le persone rappresentano il vero motore della nostra competitività», ha spiegato Folgiero, «è grazie alle loro competenze, alla capacità di lavorare insieme e di affrontare contesti complessi che riusciamo a generare valore, innovare e crescere sui mercati internazionali. Investire nel capitale umano significa rafforzare le nostre basi industriali e costruire, con visione e responsabilità, uno sviluppo sostenibile nel tempo, in cui tradizione e innovazione continuano a integrarsi per esprimere eccellenza».

Su queste basi il gruppo ha sviluppato un insieme articolato di politiche che integrano organizzazione del lavoro e sostenibilità sociale. Tra queste, il programma dedicato a diversità, equità e inclusione rappresenta uno degli strumenti principali per valorizzare le differenze come fattore di innovazione. Il percorso ha portato all’ottenimento della certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere. L’attenzione all’inclusione si estende anche alla dimensione internazionale del gruppo, che si riflette nella presenza di oltre 60 nazionalità nei cantieri. Per favorire l’integrazione e migliorare le condizioni di lavoro, dal 2024 Fincantieri ha promosso, attraverso Fondazione Fincantieri e in collaborazione con la Società Dante Alighieri, un ampio programma di formazione linguistica rivolto ai lavoratori stranieri delle ditte dell’indotto.

Complessivamente sono stati attivati 26 corsi di lingua italiana, per un totale di oltre 1.300 ore di formazione, che hanno coinvolto più di 400 persone nei principali stabilimenti del gruppo, tra cui Monfalcone, Sestri, Marghera, Ancona, Riva Trigoso e Muggiano. I percorsi, strutturati per livelli omogenei, sono stati progettati per rafforzare le competenze linguistiche necessarie sia nello svolgimento delle attività operative sia nella vita quotidiana. Al termine dei corsi sono stati rilasciati attestati di partecipazione, a certificare le competenze acquisite e il completamento dei percorsi formativi. Si tratta di iniziative che hanno anche una ricaduta diretta sulla sicurezza e sull’efficienza organizzativa, favorendo una comunicazione più chiara nei contesti operativi e una maggiore consapevolezza delle procedure. «Questi percorsi formativi sono un segno tangibile della nostra attenzione verso le persone e della volontà di costruire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e sicuro – ha sottolineato Sale –. La formazione linguistica è uno strumento fondamentale per rafforzare integrazione, consapevolezza e senso di appartenenza, generando valore duraturo per l’intera organizzazione».

La formazione linguistica si inserisce nel programma everyDEI del gruppo e rappresenta uno strumento operativo per tradurre i principi di inclusione in pratiche concrete. In un contesto produttivo complesso, la condivisione di linguaggi e riferimenti comuni diventa infatti un fattore determinante sia per la sicurezza sia per l’efficienza. Un ulteriore ambito di intervento riguarda il sostegno alla genitorialità e alla gestione delle responsabilità familiari, con misure che includono flessibilità organizzativa, lavoro da remoto, servizi educativi aziendali e supporto psicologico. Parallelamente, programmi di affiancamento tra lavoratori esperti e giovani contribuiscono al trasferimento delle competenze in un contesto industriale in forte evoluzione tecnologica. L’impegno si allarga inoltre alla catena di fornitura e ai territori, attraverso iniziative che promuovono standard condivisi di sostenibilità e inclusione, rafforzando il legame tra impresa e comunità locali.

Il quadro complessivo evidenzia come il benessere organizzativo, integrato nelle strategie industriali, possa tradursi in un vantaggio concreto. In linea con le evidenze statistiche nazionali, il percorso intrapreso da Fincantieri dimostra che investire sulle persone non rappresenta solo una scelta valoriale, ma una componente strutturale della crescita economica e della competitività nel lungo periodo.