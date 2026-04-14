Libero logo
Iran
Futuro Azzurro

Crans Montana, indagati a Roma i Moretti: "Disastro e omicidio plurimo colposo"

di
Libero logo
martedì 14 aprile 2026
Crans Montana, indagati a Roma i Moretti: "Disastro e omicidio plurimo colposo"

1' di lettura

La procura di Roma iscrive nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del Le Constellation, il locale che ha preso fuoco la notte di Capodanno a Crans Montana. Nel rogo hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

Agli atti dell'inchiesta capitolina le testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del locale. Dalle indagini è emerso che le uscite di sicurezza del bar sarebbero state sbarrate, che la titolare si sarebbe subito data alla fuga e che il fuoco sarebbe divampato in pochi minuti per l'assenza di materiali ignifughi. Inoltre, al momento della tragedia non sarebbe stato utilizzato nessun estintore e nessuno avrebbe dato indicazioni a chi tentava di fuggire. Nell'ambito dell'indagine i pm avevano disposto il sequestro probatorio dei cellulari delle vittime e dei sopravvissuti per ricostruire la dinamica dei fatti. Stando a quanto si apprende, però, al momento i Moretti non saranno interrogati nella Capitale. Mentre ieri in procura a Sion in Svizzera è stato interrogato il sindaco di Crans Montana. 

Crans-Montana, altro terremoto per la Procura vallesana: scoppia lo scandalo-telefonate

La Procura vallesana di nuovo nell'occhio del ciclone. Stando al Sonntags Zeitung, il Ministero pubblico ha trasmess...
tag
jessica moretti
jacques moretti
crans montana

La strage di Capodanno Crans-Montana, beffa atroce: il testimone chiave ritratta tutto

Crans-Montana Crans-Montana, il tesoro dei Moretti: uno choc, cosa è stato sequestrato alla coppia

La strage di Capodanno Crans-Montana, l'inchiesta arriva fino a Mark Zuckerberg

ti potrebbero interessare

Giacomo Bongiorni, il mistero della testata: cosa è successo prima del pestaggio fatale

Giacomo Bongiorni, il mistero della testata: cosa è successo prima del pestaggio fatale

Luca Spada, il sospetto sulla fidanzata: la frase in tv che la fa tremare

Luca Spada, il sospetto sulla fidanzata: la frase in tv che la fa tremare

Roberto Tortora
"Luca Spada voleva uccidersi con una iniezione di aria"

"Luca Spada voleva uccidersi con una iniezione di aria"

Massa, papà ucciso davanti al figlio. Il cognato: "Gli hanno rotto l'osso del collo"

Massa, papà ucciso davanti al figlio. Il cognato: "Gli hanno rotto l'osso del collo"

Redazione