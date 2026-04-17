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Manolo Portanova, 6 anni per stupro: condanna confermata in appello

venerdì 17 aprile 2026
Manolo Portanova, 6 anni per stupro: condanna confermata in appello

1' di lettura

Nessuno sconto: la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni per Manolo Portanova per il reato di stupro di gruppo. I fatti contestati al calciatore - all'epoca in forza al Genoa e ora alla Reggiana - risalgono al maggio 2021 e riguardano la denuncia presentata da una ragazza a Siena. I giudici di secondo grado hanno insomma confermato la sentenza già espressa in primo grado. È stata accolta dalla Corte la richiesta del procuratore generale, il quale nella precedente udienza, che si era tenuta a marzo, aveva fatto istanza per confermare le pene già comminate con rito abbreviato dal tribunale di Siena nel 2022. Portanova ha sempre sostenuto la sua innocenza, affermando di avere fiducia nella giustizia. Oggi, la condanna a sei anni.

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