Patente B, a chi non verrà rinnovata: gli automobilisti "rovinati"

In alcuni casi, la patente B non può essere rinnovata. I problemi si presentano quando sussistono specifiche patologie e problemi di salute. Secondo il Codice della strada, infatti, per ottenere e mantenere la patente di guida sono necessari precisi requisiti fisici e psichici. E il motivo è semplice: garantire la sicurezza stradale nonché la sicurezza di chi guida e degli altri automobilisti. Il rinnovo della patente B, dunque, può essere impedito o limitato anche se delle particolari malattie si siano manifestate in un momento successivo rispetto al primo rilascio del documento.

In questi casi, il conducente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Motorizzazione, astenendosi dal guidare in attesa di nuovi accertamenti medici, effettuati da una apposita Commissione Medica Locale. Le patologie per cui è necessaria una valutazione attenta prima del rilascio o del rinnovo della patente sono indicate dall'articolo 119 del Codice della strada e sono quelle in grado di compromettere l'idoneità alla guida, come le malattie cardiovascolari. A precludere tassativamente il rinnovo sono, per esempio, l'aneurisma dell'aorta con grave rischio di rottura improvvisa, l'insufficienza cardiaca severa, specifiche valvulopatie gravi, nonché le sindromi del QT lungo o di sindrome di Brugada associate a sincopi.