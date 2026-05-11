Garlasco, i 45mila euro consegnati in contanti: chi può incastrare Andrea Sempio

Guerra di versioni tra gli ex avvocati di Andrea Sempio. In ballo ci sono 45mila euro pagati in nero ai tre legali, subito prima della prima vera indagine sull'amico di Marco Poggi avviata e quasi subito archiviata, nel 2017. Su quella inchiesta si sta indagando oggi a Brescia, con l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti sospettato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa, avrebbe percepito soldi dai Sempio proprio per archiviare il ragazzo, che oggi ha 38 anni ed è vicino al rinvio a giudizio con l'accusa, pesantissima, di omicidio volontario di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. Sangue e soldi, l'ultimo tassello di una telenovela horror che appare infinita e nella quale tutti i protagonisti sembrano avere o aver avuto qualcosa da nascondere.

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Come riporta il Corriere della Sera, Federico Soldani, Massimo Lovati e Simone Grassi, gli ex legali di Sempio sentiti in contemporanea a Brescia, su una cosa concordano: l'aver ricevuto da Sempio quei soldi nel 2016. "Non appena indagato, Andrea Sempio si è attivato immediatamente, unitamente al padre, al fine di reperire dei soldi per pagare gli investigatori", dicono i pm. Quei soldi sono stati motivati con spese legali mai sostenute. Grassi sostiene di aver intascato "15mila euro a testa", divisi equamente dunque. La sua unica mossa? "Aver fatto la foto delle scarpe di Andrea che ho fatto recapitare a Quarto grado". Da civilista, sottolinea, "stavo zitto e non davo contributi" durante le riunioni dei legali. Era stato Lovati, principe del Foro della Lomellina, a concordare "la cifra di 45mila euro" da incassare, sotto forma di mazzette da spartire. Dal canto suo Lovati sostiene che i soldi venivano incassati dagli altri due colleghi: "Dopodiché mi chiamavano, mi recavo al loro studio e prendevo il denaro".

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