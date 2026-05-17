Auto investe coppia di anziani sulle strisce pedonali, un morto

Si è trasformato in tragedia il sabato pomeriggio, in viale Piero e Alberto Pirelli, a Milano, di una coppia di anziani, travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, all’altezza dell’incrocio con via Vizzola, in una zona trafficata, alle porte del quartiere Bicocca. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, una vettura proveniente da via Chiese e diretta verso il centro città avrebbe investito la coppia mentre stava attraversando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto, in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale. Le condizioni dei due pedoni, residenti a poca distanza dal luogo dell’incidente, sono apparse immediatamente disperate ai sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze e due automediche.

L’uomo, classe 1949, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Multimedica, ma i tentativi dei medici di salvarlo si sono rivelati inutili ed è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate. La moglie, nata nel 1950, è stata invece trasferita d’urgenza al Niguarda, dove si trova ricoverata in condizioni critiche ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Illeso ma sotto choc il conducente della vettura, un cittadino italiano nato nel 1966, che si è fermato subito dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi. L’uomo è risultato negativo sia all’alcol test sia agli accertamenti antidroga ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale civile di Sesto San Giovanni.

Ora saranno gli agenti della Polizia locale a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a chiarire eventuali responsabilità. A Como, infine, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte. Il giovane, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro un ostacolo. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 21enne. Nell'auto con lui viaggiavano altri due giovani