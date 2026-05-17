Modena, il dibattito (delirante) sui social: "Guardavano, non hanno fatto niente"

Salim El Koudri ha lanciato la sua Citroën C3 contro i passanti in via Emilia, a Modena, ferendo otto persone (di queste almeno due hanno subito l'amputazione di entrambe le gambe). L’uomo è stato fermato dopo aver tentato di fuggire armato di coltello.Oltre alla cronaca dell’attentato, sui social c'è chi si concentra su un dettaglio emerso dai video: due uomini in bicicletta si fermano davanti a un ferito a terra. Il primo riparte senza scendere, il secondo fotografa la scena col telefono e se ne va. Nessuno dei due presta soccorso.

Apriti cielo. Mentre il dibattito sui social scorda l'eroismo di diversi modenesi presenti in quella maledetta strada mentre El Koudri tentava una strage (uno su tutti Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore), ecco che c'è chi prova a dare risposte a una domanda assurda. Il quesito posto da un utente su Thread è questo: "Totale indifferenza dei passanti? Uno si è preso due coltellate e insieme ad altri ha bloccato il pazzo fino all’arrivo delle forze dell’ordine". La prima, tra le risposte appare come la più sensata: "Io da modenese che percorro spesso la via Emilia in quel punto sono scioccata da oggi quando ho visto le immagini..penso che la gente fosse sotto shock".

Poi un altro utente cerca di far ragionare chi tenta di mettere in dubbio l'eroismo di chi a Modena ha braccato la belva: "All'inizio ho avuto il tuo stesso pensiero, ma poi ho riflettuto, la paura pietrifica". E poi, ci poteva mancare chi punta il dito proprio contro i social e il "webbe"?: "Con i social sono tutti in overthinking e quando succedono ste robe cascano dalle nuvole, la gente era più presente con la testa, comunque uno lo ha fermato", scrive un utente. Insomma il dibattito sui social prosegue, ma una cosa è certa: solo la prontezza di riflessi di chi si trovava sul posto ha evitato che qeusta tentata strage diventasse una strage a tutti gli effetti...

