Garlasco, Chiara, l'intercettazione-bomba che può spiegare tutto: "C'è pure lui?"

Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio unico indagato, torna centrale un’intercettazione del 2017 finora poco valorizzata. Secondo quanto riferito dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, nell’intercettazione Sempio parla da solo e rievoca il fastidio di Chiara quando rientrava dal lavoro e lo trovava ancora in casa.In particolare, Sempio mette in bocca a Chiara frasi come: "ma c’è anche Andrea Sempio?", come a dire “è ancora in casa?”, riferendosi all’orario delle 18.

Lui risponde: "sono rimasto fino a tardi". Per i pm questa intercettazione rivela l’ossessione di Sempio nell’aspettare il ritorno di Chiara dal lavoro e il suo fastidio per la presenza costante del giovane amico del fratello Marco in casa Poggi.Gianluca Zanella di “Darkside - Storia Segreta d’Italia” sottolinea l’aspetto inedito: Sempio ricostruisce quasi un dialogo immaginario in cui emerge chiaramente il fastidio di Chiara nel trovarlo ancora lì al suo rientro. Una ricostruzione che, secondo Zanella, appare molto strana sia emersa solo oggi e non sia stata considerata rilevante già nel 2017.