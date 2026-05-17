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Garlasco, Chiara, l'intercettazione-bomba che può spiegare tutto: "C'è pure lui?"

domenica 17 maggio 2026
Garlasco, Chiara, l'intercettazione-bomba che può spiegare tutto: "C'è pure lui?"

1' di lettura

Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con Andrea Sempio unico indagato, torna centrale un’intercettazione del 2017 finora poco valorizzata. Secondo quanto riferito dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, nell’intercettazione Sempio parla da solo e rievoca il fastidio di Chiara quando rientrava dal lavoro e lo trovava ancora in casa.In particolare, Sempio mette in bocca a Chiara frasi come: "ma c’è anche Andrea Sempio?", come a dire “è ancora in casa?”, riferendosi all’orario delle 18.

Lui risponde: "sono rimasto fino a tardi". Per i pm questa intercettazione rivela l’ossessione di Sempio nell’aspettare il ritorno di Chiara dal lavoro e il suo fastidio per la presenza costante del giovane amico del fratello Marco in casa Poggi.Gianluca Zanella di “Darkside - Storia Segreta d’Italia” sottolinea l’aspetto inedito: Sempio ricostruisce quasi un dialogo immaginario in cui emerge chiaramente il fastidio di Chiara nel trovarlo ancora lì al suo rientro. Una ricostruzione che, secondo Zanella, appare molto strana sia emersa solo oggi e non sia stata considerata rilevante già nel 2017.

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Questo elemento si aggiunge alle recenti rivelazioni sulle lettere inviate dalla madre di Sempio, Daniela Ferrari, ad Alberto Stasi, nelle quali la donna difende con forza l’innocenza del figlio e attacca duramente Stasi e la giustizia. L’intercettazione del 2017 rappresenta al momento uno degli spunti più significativi della nuova indagine, perché dipinge un quadro di ossessione e di consapevolezza del fastidio provocato da Sempio in casa Poggi.

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