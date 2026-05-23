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"Che fa ride?!": la Taccia perde il controllo in diretta, il dettaglio su Sempio scatena la lite

sabato 23 maggio 2026
"Che fa ride?!": la Taccia perde il controllo in diretta, il dettaglio su Sempio scatena la lite

1' di lettura

"Abbiamo predisposto ai fini del deposito una breve memoria con allegati gli screenshot delle pubblicazioni, dei forum, dei video, dei vari podcast o trasmissioni o dibattiti sui social forum da cui Andrea ha attinto per quei soliloqui oppure quei dialoghi che non presentavano dunque nulla di inedito". Lo ha detto questa sera l'avvocato Liborio Cataliotti, che fa parte con Angela Taccia del collegio difensivo di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova tranche di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. Cataliotti ha confermato anche che stanno per essere presentate le consulenze difensive di cui si parla da giorni: si tratta di perizie "medico legali, un supplemento di quella dattiloscopica, quella relativa alla dinamica dell'evento omicidiario, un supplemento di quella legata alla genetica, e quella legata alle scarpe e alle impronte per terra".

E proprio sui podcast è andato in scena un duro scontro tra Carmelo Abbate e Angela Taccia a Quarto Grado. Si parla dei commenti di Sempio riferiti, secondo la difesa, ai podcast sul caso Garlasco, da cui sarebbero poi emersi i famosi soliloqui in auto. La Taccia sostiene che Sempio stesse ripetendo alcuni commenti apparsi sul web proprio riguardo a quei podcast. Ma Abbate ride mentre la Taccia parla. L'avvocato perde il controllo e sbotta: "Allora finché c'è gente che ride io non parlo, non è accettabile". Immediato l'intervento di Gianluigi Nuzzi che ha riportato la calma in studio. 

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