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Jannik Sinner, crisi di riso incontrollata a bordo campo: mai visto prima

di Lorenzo Pastugliavenerdì 22 maggio 2026
Jannik Sinner, crisi di riso incontrollata a bordo campo: mai visto prima

1' di lettura

Prima delle battaglie vere del Roland Garros, sul Philippe-Chatrier si è visto un Sinner diverso dal solito. Jannik ha partecipato al “Gael & Friends”, evento benefico organizzato da Gael Monfils per salutare il pubblico parigino in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nello Slam di casa.

Clima leggero, quasi da esibizione tra amici. In campo si sono alternati tantissimi big: Novak Djokovic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Naomi Osaka e altri protagonisti del circuito, tutti coinvolti in un mini torneo di doppio misto giocato a metà campo.

Ma il momento che ha fatto sorridere tutti è arrivato quando Sinner e Monfils, seduti in panchina, hanno iniziato a seguire una partita tra Shelton-Bencic e Zverev-Townsend. Un punto di Shelton, poi una chiusura di Zverev: basta questo per farli scoppiare a ridere senza controllo. Gesti, commenti, risate continue, come due amici qualsiasi sugli spalti. 

Una scena poco abituale per Sinner, che in gara è sempre concentratissimo e glaciale. Qui invece si è lasciato andare completamente, entrando nello spirito della serata e coinvolgendo anche Diane Parry, sua compagna di doppio per l’evento. Non sono mancati i momenti di leggerezza anche con Djokovic, da sempre tra i più presenti nelle esibizioni. Il serbo, in coppia con Maria Sakkari, ha raggiunto la finale del mini torneo contro Monfils ed Elina Svitolina.

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