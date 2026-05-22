Jannik Sinner sbotta contro Roland Garros e Us Open: "Premi? Siamo delusi"

Jannik Sinner si prepara al Roland Garros. Dopo la vittoria, l'ennesima, agli Internazionali di Roma, il campione azzurro attende Parigi. "Mi sento pronto. È stato un periodo molto positivo, è meglio sentirsi stanchi perché si vince che stare benissimo e perdere dopo pochi turni". In occasione del Media Day in vista del suo esordio al secondo Slam della stagione, Jannik afferma: "Adesso cerco di trovare un buon equilibrio negli allenamenti, di capire anche quando spingere. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l’entusiasmo aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo".

Eppure non manca la polemica. "La questione dei premi è stata posta da più di un anno, e non ci è arrivata risposta. Siamo delusi, dal Roland Garros e dagli Us Open: è una questione di rispetto".