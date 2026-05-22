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Jannik Sinner sbotta contro Roland Garros e Us Open: "Premi? Siamo delusi"

venerdì 22 maggio 2026
Jannik Sinner sbotta contro Roland Garros e Us Open: "Premi? Siamo delusi"

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Jannik Sinner si prepara al Roland Garros. Dopo la vittoria, l'ennesima, agli Internazionali di Roma, il campione azzurro attende Parigi. "Mi sento pronto. È stato un periodo molto positivo, è meglio sentirsi stanchi perché si vince che stare benissimo e perdere dopo pochi turni". In occasione del Media Day in vista del suo esordio al secondo Slam della stagione, Jannik afferma: "Adesso cerco di trovare un buon equilibrio negli allenamenti, di capire anche quando spingere. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l’entusiasmo aiuti a trovare un po’ più di energia durante il torneo".

Eppure non manca la polemica. "La questione dei premi è stata posta da più di un anno, e non ci è arrivata risposta. Siamo delusi, dal Roland Garros e dagli Us Open: è una questione di rispetto".

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Il riferimento del numero 1 del tennis mondiale è alla protesta di giocatori e giocatrici contro il ridotto aumento del montepremi degli Slam: "L'ho già detto prima degli Internazionali. Più di un anno fa i top 10 giocatori Atp e le top 10 Wta hanno scritto una lettera: non riguarda solo i giocatori più alti in classifica, ma tutti. E non abbiamo ricevuto risposta". "Ora - conclude - non è solo una questione di soldi, ma anche di rispetto". 

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