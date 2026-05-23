Garlasco, De Rensis contro Stefania Cappa: "Chi non ha paura dei cognomi". Un'altra bomba

"Dopo la notizia della riapertura dell'indagine, questo nell'ultimo anno e mezzo è il giorno più bello per me. Un giorno molto bello in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole". Antonio De Rensis , uno dei legali di Alberto Stasi , intervenendo a Ore14 su Rai2 risponde così alla denuncia presentata ai suoi danni per istigazione a delinquere da Stefania Cappa , gemella di Paola e cugina di Chiara Poggi . Si tratta dell'ultimo fronte giudiziario di un caso, il delitto di Garlasco , che nonostante la condanna definitiva a 16 anni per omicidio fissata dalla Cassazione a carico di Stasi, fidanzato di Chiara, sembra ancora lontano dal chiudersi.

La denuncia, anticipata da Il Giornale, è stata presentata attraverso uno dei legali di famiglia, l'avvocato Antonio Marino, e all'interno si contesta il reato di istigazione a delinquere finalizzato alla diffamazione e alla calunnia nei confronti della famiglia degli zii e delle due cugine gemelle della 26enne Chiara, più volte coinvolte da rumors mediatici nella nuova inchiesta della Procura di Pavia su Sempio, senza che nessun componente fosse mai stato iscritto sul registro degli indagati.

Il fascicolo è stato assegnato al sostituto procuratore di Milano, Antonio Pansa, lo stesso pm che ha sul tavolo decine di esposti e segnalazioni sempre della famiglia Cappa e altre della famiglia Poggi, sporte attraverso gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, in cui le ipotesi di diffamazione aggravata e stalking sono contestate a haters sui social network, youtuber, giornalisti e blogger.

"Dimostrerò alla signora Stefania Cappa che in Italia ci sono molte persone che non hanno paura dei nomi e tanto meno dei cognomi. Io andrò fino in fondo, adesso è una questione tra me e lei, ovviamente con gli avvocati di mezzo, ma adesso non si fanno prigionieri", ha continuato De Rensis, ospite di Milo Infante.