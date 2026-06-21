Le valli lombarde e i loro tesori tutti da scoprire

C’è una Valtellina che il turista frettoloso non vede mai. Non è quella dello scie dei grandi alberghi, non è quella delle enoteche sul fondovalle o dei valichi da cartolina. È una Valtellina laterale, silenziosa, ostinata: fatta di torri medievali che si sgretolano tra i castagni senza che nessuno le fotografi, di borghi dove le case conservano arredi e oggetti come se il tempo si fosse fermato, di terrazzi vitati quasi verticali dove i viticoltori faticano come i loro bisnonni perché non esiste altra via. Una Lombardia che non finisce sulle copertine e che proprio per questo custodisce un valore difficilmente replicabile.

In un momento in cui il turismo di massa ha trasformato le destinazioni più celebrate in scenografie di sé stesse, questa Lombardia offre un’alternativa concreta: itinerari che non richiedono prenotazioni con mesi di anticipo, borghi dove un visitatore è ancora un ospite. Regione Lombardia ha costruito negli ultimi anni una visione del turismo territoriale che va oltre i picchi stagionali, valorizzando reti di destinazioni minori collegate da percorsi tematici. Le proposte che seguono nascono da questa prospettiva: rotte reali, percorribili, dense di contenuto.

TEGLIO, CAPOLUOGO DIMENTICATO

Si comincia da Teglio, che al turista frettoloso non dice quasi niente e al viaggiatore attento dice tutto. Il paese è aggrappato a un costone soleggiato a quota 850 metri, sopra Sondrio, con una vista sulla Valtellina che nella luce del mattino ferma i piedi. Teglio ha dato il nome all’intera valle- Vallis Tellina - ed è stato per secoli il centro politico e culturale della regione, prima che i dominatori successivi spostassero il baricentro verso il fondovalle. Il Palazzo Besta è il motivo per cui Teglio meriterebbe di essere su ogni guida della Lombardia alpina e invece compare, quando va bene, in nota a piè di pagina. Complesso rinascimentale del XVI secolo, sede oggi del Museo Nazionale della Valle, custodisce uno dei cicli di affreschi profani più completi delle Alpi italiane. Le pareti del piano nobile sono coperte da scene dell’Eneide e dell’Orlando Furioso dipinte con vivacità narrativa che ancora stupisce: cavalieri, battaglie, ninfe, allegorie su superfici enormi con una libertà compositiva che anticipa il manierismo lombardo. L’accesso avviene quasi sempre in quiete assoluta, senza file né tour organizzati, in netto contrasto con la densità turistica del fondovalle.

LA VAL GROSINA

La Val Grosina si stacca dalla Valtellina all’altezza di Grosio, piegando verso nord in una sequenza di boschi, pascoli e silenzi che crescono man mano che ci si allontana dal fondovalle. È una valle laterale nel senso pieno del termine: laterale alla grande direttrice turistica, laterale alle mappe mentali con cui la maggior parte delle persone immagina questo territorio. Eppure ospita una densità di storia preistorica e medievale che farebbe invidia a molte destinazioni celebrate. La Rupe Magna di Grosio è uno dei siti di arte rupestre più estesi delle Alpi: migliaia di incisioni su superfici levigate dal ghiacciaio, dall’età del Bronzo all’epoca medievale- cervi, armi, figure antropomorfe, simboli cosmologici. Un archivio visivo lungo quattromila anni, inserito nel sistema dei patrimoni rupestri alpini. Più in alto, lungo i sentieri che risalgono i costoni, ci sono i castellieri medievali - torri di avvistamento censiti dal CAI ma rimasti fuori da qualsiasi circuito organizzato: perimetri di pietre annerite su speroni rocciosi con vista sull’intera valle, silenziosi e raggiungibili a piedi in mezza giornata.

LA VALDIDENTRO

Bormio la conoscono tutti: stazione sciistica, punto di partenza per lo Stelvio, polo termale di lunga tradizione. Quello che molti non sanno è che appena fuori Bormio, prendendo la strada verso Valdidentro, si entra in un paesaggio completamente diverso, dove l’architettura in pietra e legno dei borghi alpini sopravvive in forma di integrità quasi miracolosa. Isolaccia e Premadio- i due centri principali - hanno qualcosa di sospeso: case in pietra grigia con balconi in legno scuro, portali scolpiti con data e iniziali dei costruttori, fontane che funzionano ancora con l’acqua dei ghiacciai. Un patrimonio coerente, espressione di una cultura costruttiva alpina rimasta fedele a sé stessa nei secoli. Le terme completano il quadro: frequentate già in età romana, poi luogo di sosta per i pellegrini medievali diretti ai valichi, oggi polo moderno che conserva nelle vasche più antiche una qualità architettonica che parla di continuità millenaria.

I BORGHI DORMIENTI

Nel versante retico esistono insediamenti che la letteratura di viaggio chiama borghi fantasma, ma che nella realtà sono qualcosa di più commovente: non rovine abbandonate da secoli, ma frazioni che fino a due generazioni fa erano vive e che si sono svuotate rapidamente per ragioni note- lo spopolamento montano del dopoguerra, il richiamo delle fabbriche del triangolo industriale. Alcuni si raggiungono solo a piedi. Le case sono chiuse, non crollate: mobili e stoviglie ancora al loro posto, chiese custodite da volontari, altari barocchi polverosi ma integri. Non luoghi tristi, ma luoghi in attesa: in alcune valli alpine questa scommessa ha già trovato risposte, con giovani famiglie che si insediano e recuperi finanziati da fondi europei. Ma sono storie che richiedono condizioni strutturali - connettività, servizi, scuole - che non si improvvisano.

LA VITICOLTURA EROICA

A pochi chilometri dai castellieri e dai borghi in attesa, un altro tipo di resistenza si svolge ogni giorno sui pendii terrazzati della Valtellina. La viticoltura eroica dei terrazzi retici è forse l’elemento più emblematico di questo territorio: un sistema produttivo che sfida ogni logica economica convenzionale, che sopravvive grazie alla tenacia di chi lo pratica e alla qualità eccezionale di ciò che produce.

I terrazzamenti vitati si sviluppano lungo il versante retico per circa 2.500 ettari, su pendii con inclinazioni che superano frequentemente il 30 per cento. Non esiste meccanizzazione possibile: ogni intervento - dalla potatura alla vendemmia, dalla gestione del suolo alla manutenzione dei muretti- viene eseguito manualmente. Si stima che per lavorare un ettaro di vigna terrazzata occorrano 800-1.000 ore annue, contro le 100-150 di un ettaro di pianura meccanizzato. Una differenza non solo quantitativa: è una differenza di rapporto con la terra, di conoscenza trasmessa, di cura. Il vitigno protagonista è il Nebbiolo, qui chiamato Chiavennasca, declinato in cinque denominazioni: Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, Maroggia; corrispondenti ad altrettante sottozone del versante retico. Il Sassella, tra Castione Andevenno e Sondrio, è tradizionalmente il più elegante, con profumi di viola e struttura tannica che si affina negli anni. Il Grumello, su terreni sabbiosi, offre maggiore immediatezza. L’Inferno, il più strutturato e longevo, deve il nome alla conformazione del versante che trattiene il calore. A fianco dei vini fermi, lo Sforzato di Valtellina DOCG: uve Chiavennasca appassite novanta giorni sui graticci alpini tradizionali, vino di grande struttura con gradazioni superiori ai 14 gradi e invecchiamento oltre i vent’anni. È probabilmente il grande rosso italiano meno conosciuto fuori dai confini regionali, con potenziale di valorizzazione ancora largamente inespresso.