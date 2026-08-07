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Prato, investe un agente e ne aggredisce un altro: straniero già in libertà

venerdì 7 agosto 2026
Prato, investe un agente e ne aggredisce un altro: straniero già in libertà

1' di lettura

Prima investe un agente e poi ne aggredisce un altro: un cittadino straniero di 40 anni viene prima fermato e poi rilasciato. L’episodio è avvenuto a Prato, in Toscana, pochi giorni fa. Secondo La Nazione, i poliziotti avrebbero beccato l'uomo mentre stavano usando il “Targa System”, il dispositivo che consente di verificare in tempo reale la copertura assicurativa dei veicoli. Il 40enne, trovato senza una patente di guida valida al volante di un’auto priva di assicurazione, prima avrebbe investito l’agente della polizia locale che gli si era messo davanti per evitarne la fuga, e poi avrebbe aggredito anche il collega dell’operatore, giunto a dare una mano.

Alla fine, è stato fermato con lo spray al peperoncino. A poco più di ventiquattr’ore dall’arresto, però, lo straniero - già noto per precedenti di guida senza patente, senza assicurazione, omessa revisione, uso di documenti falsi e resistenza a pubblico ufficiale, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno - è tornato a piede libero. Al processo per direttissima, l'uomo ha patteggiato una condanna a due anni. E il giudice lo ha rimesso subito in libertà, con obbligo di dimora e divieto di uscire nelle ore notturne. Gli agenti invece sono rimasti feriti: finiti al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, hanno rimediato diversi giorni di prognosi. 

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