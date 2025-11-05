In Valtellina di corsa tra i vigneti col Wine Trail

In Valtellina, il progetto di Regione Lombardia “Il cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026” promuove un’iniziativa capace di unire sport, cultura e comunità, valorizzando i territori e le loro tradizioni. È il Valtellina Wine Trail, un evento che nel mese di novembre trasforma i sentieri di Sondrio e delle sue valli in un’esperienza unica. Correre o camminare tra i vigneti significa immergersi in un paesaggio modellato nei secoli dai terrazzamenti vitati, simbolo di un rapporto millenario tra uomo e montagna. Questi muretti a secco sostengono i filari e raccontano la storia di generazioni che hanno reso la Valtellina una terra di vini pregiati, borghi pittoreschi e paesaggi spettacolari. I vini valtellinesi sono un patrimonio da scoprire. Ogni bottiglia, frutto della pazienza dei produttori locali e del microclima unico delle valli alpine, racconta la tradizione del territorio: dal Grumello allo Sforzato, ogni sorso offre un’esperienza intensa e armonica. Le cantine aprono le porte ai visitatori con degustazioni guidate e percorsi tra i filari, mentre le enoteche propongono anche formaggi d’alpeggio, salumi e piatti tradizionali. Tra i prodotti più celebri c’è il Bitto, formaggio storico della Valtellina, che viene stagionato per anni in grotte naturali e offre un sapore complesso e unico. Accanto al Bitto, meritano attenzione la bresaola valtellinese, i formaggi di capra e vacca della montagna, il miele dei prati alpini, le erbe aromatiche e i dolci tradizionali come la torta di grano saraceno e la bisciola.

Tutti questi sapori raccontano una cultura gastronomica antica, legata ai ritmi della montagna e alla stagionalità dei prodotti. La Valtellina è anche terra di cammini e percorsi religiosi, che permettono di esplorare i borghi e i paesaggi naturali in modo lento e meditativo. La Via dei Terrazzamenti, tra Sondrio e Morbegno, attraversa vigneti, borghi storici e antiche chiese, mentre il Cammino Mariano delle Alpi collega le valli di Tirano, Grosio e Valdidentro, passando per cappelle, santuari e piccoli nuclei rurali. Le vallate laterali, come la Valmalenco, la Valfurva, la Val di Poschiavo e la Valdidentro, offrono sentieri per tutte le difficoltà, dai percorsi panoramici a passeggiate tranquille, fino ai trekking impegnativi con rifugi alpini. In autunno, i boschi di larici e faggi si tingono di colori caldi e dorati, creando un’atmosfera suggestiva, mentre in primavera i prati fioriti e i pascoli alpini mostrano tutta la vitalità della montagna. In inverno, la Valtellina diventa un paradiso per gli sport sulla neve. Località come Bormio, Livigno, Santa Caterina Valfurva, Aprica, Valchiavenna e Chiesa in Valmalenco offrono piste da sci alpino, snowboard, sci nordico e percorsi con le ciaspole, mentre le montagne permettono anche escursioni guidate, arrampicata su ghiaccio e percorsi di sci alpinismo. Le diverse vallate presentano scenari differenti: la Valfurva è perfetta per percorsi immersi nella natura più selvaggia, Livigno offre ampi spazi aperti per attività di gruppo e freeride, mentre Bormio e Aprica combinano piste tecniche e panorami spettacolari.